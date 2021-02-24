時尚KOL都在背 香奈兒仿舊迷你包復古情懷好迷人

這幾年迷你小包蔚為流行，尺寸小巧可愛也具備飾品功能，備受歡迎。香奈兒在每季的作品中陸續也推出了不少迷你的小包款，結合有強烈識別度的品牌幾大元素，呼應潮流的同時也兼顧值得收藏的經典質感。

在香奈兒2021度假系列中，有一款結合口金包設計的鍊帶小包可以說是人氣超旺，許多時尚KOL都在背，像是徐琁、桃樂絲都接連在IG上曬出這款包的穿搭照，也因為包款本身低調、經典的設計，怎麼配都很好看。