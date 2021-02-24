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時尚KOL都在背 香奈兒仿舊迷你包復古情懷好迷人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在香奈兒2021度假系列中，有一款結合口金包設計的鍊帶小包可以說是人氣超旺，許多時尚KOL都在背。圖／摘自dorothytheater IG、記者吳曉涵攝影
在香奈兒2021度假系列中，有一款結合口金包設計的鍊帶小包可以說是人氣超旺，許多時尚KOL都在背。圖／摘自dorothytheater IG、記者吳曉涵攝影

這幾年迷你小包蔚為流行，尺寸小巧可愛也具備飾品功能，備受歡迎。香奈兒在每季的作品中陸續也推出了不少迷你的小包款，結合有強烈識別度的品牌幾大元素，呼應潮流的同時也兼顧值得收藏的經典質感。

在香奈兒2021度假系列中，有一款結合口金包設計的鍊帶小包可以說是人氣超旺，許多時尚KOL都在背，像是徐琁、桃樂絲都接連在IG上曬出這款包的穿搭照，也因為包款本身低調、經典的設計，怎麼配都很好看。

這款鍊帶小包是以小羊皮製成，非常柔軟，同時也因為仿舊處理更展現出有年代感的獨特韻味。標誌性的菱格紋、皮穿鍊間背帶，配上口金包的設計，並用金屬雙C Logo點綴扣飾，從細節到整體都感受到細膩的品牌魅力。同款還提供更大尺寸的眼鏡包，適合有更多收納需求的人。另外也有斜紋軟呢材質打造的手機包，粉嫩配色充滿少女心。

時尚KOL徐琁曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自cos55555 IG
時尚KOL徐琁曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自cos55555 IG
黑色菱格紋皮革鍊帶小包，63,800元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋皮革鍊帶小包，63,800元。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢鍊帶手機包，74,700元。圖／摘自官網
斜紋軟呢鍊帶手機包，74,700元。圖／摘自官網
同款還提供更大尺寸的眼鏡包。記者吳曉涵／攝影
同款還提供更大尺寸的眼鏡包。記者吳曉涵／攝影
這款鍊帶小包是以小羊皮製成，非常柔軟，同時也因為仿舊處理更展現出有年代感的獨特韻味。記者吳曉涵／攝影
這款鍊帶小包是以小羊皮製成，非常柔軟，同時也因為仿舊處理更展現出有年代感的獨特韻味。記者吳曉涵／攝影
口金包設計，用金屬雙C Logo點綴扣飾，從細節到整體都感受到細膩的品牌魅力。圖／摘自官網
口金包設計，用金屬雙C Logo點綴扣飾，從細節到整體都感受到細膩的品牌魅力。圖／摘自官網
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
斜紋軟呢鍊帶手機包，74,700元。圖／摘自官網
斜紋軟呢鍊帶手機包，74,700元。圖／摘自官網
眼鏡包，67,500元。圖／摘自官網
眼鏡包，67,500元。圖／摘自官網
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
時尚KOL桃樂絲曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自dorothytheater IG
時尚KOL徐琁曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自cos55555 IG
時尚KOL徐琁曬出香奈兒度假系列黑色菱格紋皮革鍊帶小包穿搭照。圖／摘自cos55555 IG

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