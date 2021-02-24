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限時6天！7-11「CITY CAFE大杯美式咖啡、拿鐵」同品項第3杯1折

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN即日起至3月1日推出「開心花慶祝6,000店活動」，OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至3月1日推出「開心花慶祝6,000店活動」，OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品優惠。圖／7-ELEVEN提供

不論是228連假前夕加班趕工、或是連假期間出遊聚會，都少不了咖啡作伴。7-ELEVEN為歡慶代表6,000店里程碑的「鳳儀門市」全新開幕，即日起至3月1日推出「開心花7-ELEVEN慶祝6,000店活動」，祭出長達6天的一系列優惠，全台門市同步展開， CITY CAFE大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡（不限冰熱）可享同品項第3杯1折（不提供線上寄杯），門市另有指定商品第2件6折，還有21項爆殺商品預購超低價。

「開心花7-ELEVEN慶祝6,000店活動」即日起至3月1日OPEN POINT行動隨時取推出CITY系列指定飲品買12送6、買6送6，600杯中杯熱美式咖啡特價10,000元（現省11,000元，相當於1杯約17元），還有其他指定商品6件75折等優惠。活動期間OPEN POINT會員單筆消費結帳金額滿600元即贈60點OPEN POINT，每位會員限4次、總限量20萬筆；i預購每日推出爆殺價商品，更可享天天OPEN POINT 6%回饋；賣貨便寄件累積6件送66元購物金。

7-ELEVEN首創的限量「6000店紀念隨取卡」單張售價600元，最高可獲得3倍回饋金（等同可使用1,800元面額），並加碼抽獎活動，大獎包括市價215萬的VOLVO XC60 B4 Momentum、市價1.5萬元的飯店住宿等。

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