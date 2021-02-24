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威爾史密斯女兒代言Onitsuka Tiger形象廣告 高難度瑜伽動作演繹「腳骨超軟Q」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
身為日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供
身為日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供

虎父無犬女，說的就是好萊塢巨星威爾史密斯女兒Willow Smith，身為日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的她，在最新的形象廣告中，為了透過畫面傳遞品牌態度，特別示範了高難度的瑜伽動作，展現身體的極佳柔軟性讓人吃驚。

Onitsuka Tiger的春夏設計傳達「The Onitsuka Tiger Attitude」的精神，以乘風遨遊的帆船為啟發，呈現色調或復古或簡約，搭配水洗色與輕盈布料，打造出4大各具特色的系列。而為了拍攝這次的形象廣告，代言人Willow Smith亦融入一些瑜珈姿勢來演繹，甚至表示說：「我很高興能以令我滿意的方式來展現這些美麗且獨特的衣服」。Willow Smith也打破了女性詮釋服裝時，刻意要表現出柔美的樣貌，在鏡頭前的幾個高難度動作，讓飄逸的尼龍洋裝多了些個性，或是身穿披風的她也展現出了如同男性般的帥氣。

日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供
日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供

日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供
日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith，在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖／Onitsuka Tiger提供

接續著前兩波合作的熱烈迴響，New Balance再度宣布將與時尚品牌Casablanca聯名，推出兩款限定鞋，包括了Casablanca x New Balance 237與Casablanca x New Balance 327 Drop III。其中原型取自於70年代的Comp 100競賽跑鞋設計的Casablanca x New Balance 237是首次運用這個鞋型，鞋側的剪裁縫製與放大比例的「N」字標誌，呼應了與327系列鞋款的DNA。而Casablanca x New Balance 327以麂皮、皮革與尼龍疊出層次，並印著Casablanca經典的印花圖紋，鞋舌則繡上了品牌的Logo與青藤紅花，融合摩洛哥風情。

運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith詮釋春夏系列設計。圖／Onitsuka Tiger提供
運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith詮釋春夏系列設計。圖／Onitsuka Tiger提供

運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith詮釋春夏系列設計。圖／Onitsuka Tiger提供
運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith詮釋春夏系列設計。圖／Onitsuka Tiger提供

Casablanca x New Balance 237鞋4,980元。圖／New Balance提供
Casablanca x New Balance 237鞋4,980元。圖／New Balance提供

Casablanca x New Balance 327鞋4,980元。圖／New Balance提供
Casablanca x New Balance 327鞋4,980元。圖／New Balance提供

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