威爾史密斯女兒代言Onitsuka Tiger形象廣告 高難度瑜伽動作演繹「腳骨超軟Q」

虎父無犬女,說的就是好萊塢巨星威爾史密斯女兒Willow Smith,身為日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的她,在最新的形象廣告中,為了透過畫面傳遞品牌態度,特別示範了高難度的瑜伽動作,展現身體的極佳柔軟性讓人吃驚。

Onitsuka Tiger的春夏設計傳達「The Onitsuka Tiger Attitude」的精神,以乘風遨遊的帆船為啟發,呈現色調或復古或簡約,搭配水洗色與輕盈布料,打造出4大各具特色的系列。而為了拍攝這次的形象廣告,代言人Willow Smith亦融入一些瑜珈姿勢來演繹,甚至表示說:「我很高興能以令我滿意的方式來展現這些美麗且獨特的衣服」。Willow Smith也打破了女性詮釋服裝時,刻意要表現出柔美的樣貌,在鏡頭前的幾個高難度動作,讓飄逸的尼龍洋裝多了些個性,或是身穿披風的她也展現出了如同男性般的帥氣。

日本運動潮流品牌Onitsuka Tiger代言人的Willow Smith,在最新形象廣告中展現身體的極佳柔軟性。圖/Onitsuka Tiger提供

