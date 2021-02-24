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遠傳friDay購物「玩美女神節」開跑！消費滿額抽OPPO Reno5

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，匯集優質選品下殺2折起。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，匯集優質選品下殺2折起。圖／遠傳friDay購物提供

去年受疫情影響，大眾無法出國且需減少群聚，帶動網購消費偏好，尤其女性網購客層與偏好購買品類的改變最為明顯，根據遠傳friDay購物統計，女性消費在美容家電、保養彩妝、保健食品、3C及相機等品類較前年成長3成左右，30歲以下女性客層增加達20%、60歲以上女性成長5%，遠傳friDay購物去年以行動裝置下單比例也較前年成長高達53%、App業績成長超過8成。

遠傳friDay購物指出，女性會員於2020年熱購的3大商品品類包括美容家電、美顏保健食品、3C及相機等，整髮吹風機、直髮器、電動牙刷等美容家電年成長超過3成，美顏飲隨身包、滴雞精、膠原蛋白與BB錠整體銷量年成長翻倍，3C及相機類訂單則年成長近3成。

瞄準後疫情時代「她」經濟網購趨勢，遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「玩美女神節」，匯集優質選品下殺2折起，即日起至3月3日購買保養彩妝類商品滿滿3,000元可抽5%遠傳幣；活動期間全站購物消費滿5,000元再抽價值價值20,990元的OPPO Reno5 Pro。遠傳friDay購物也推出App限定下單再加碼抽i Eye智能眼罩，App首購者再送100元遠傳幣（相當於100元）。

遠傳friDay購物「玩美女神節」專區中，野櫻莓酵素馥活飲等美顏飲隨手包下殺2.9折起，SABON身體乳液及磨砂膏等8.9折起；美容家電類則有UNIX韓國馬卡龍迷你直髮器3件組，下殺799元；簡約時尚的輕奢精品MICHAEL KORS ADELE鎖頭兩用包更能以低於2折的優惠入手。

遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，Panasonic國際牌奈米水離子3件組國際電壓整髮器EH-KN8C活動優惠價3,980元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，Panasonic國際牌奈米水離子3件組國際電壓整髮器EH-KN8C活動優惠價3,980元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，新一代Dyson Supersonic吹風機HD03桃紅色活動優惠價14,600元，加贈鐵架、Oster烤麵包機。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，新一代Dyson Supersonic吹風機HD03桃紅色活動優惠價14,600元，加贈鐵架、Oster烤麵包機。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，UNIX韓國馬卡龍迷你直髮器UCI-A2771TW活動優惠價799元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，UNIX韓國馬卡龍迷你直髮器UCI-A2771TW活動優惠價799元。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，活動期間全站購物消費滿5,000元可抽OPPO Reno5 Pro。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，活動期間全站購物消費滿5,000元可抽OPPO Reno5 Pro。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，App限定下單加碼抽i Eye智能眼罩。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物「玩美女神節」即日起至3月14日開跑，App限定下單加碼抽i Eye智能眼罩。圖／遠傳friDay購物提供

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