遠傳friDay購物「玩美女神節」開跑！消費滿額抽OPPO Reno5

去年受疫情影響，大眾無法出國且需減少群聚，帶動網購消費偏好，尤其女性網購客層與偏好購買品類的改變最為明顯，根據遠傳friDay購物統計，女性消費在美容家電、保養彩妝、保健食品、3C及相機等品類較前年成長3成左右，30歲以下女性客層增加達20%、60歲以上女性成長5%，遠傳friDay購物去年以行動裝置下單比例也較前年成長高達53%、App業績成長超過8成。

遠傳friDay購物指出，女性會員於2020年熱購的3大商品品類包括美容家電、美顏保健食品、3C及相機等，整髮吹風機、直髮器、電動牙刷等美容家電年成長超過3成，美顏飲隨身包、滴雞精、膠原蛋白與BB錠整體銷量年成長翻倍，3C及相機類訂單則年成長近3成。

瞄準後疫情時代「她」經濟網購趨勢，遠傳friDay購物即日起至3月14日推出「玩美女神節」，匯集優質選品下殺2折起，即日起至3月3日購買保養彩妝類商品滿滿3,000元可抽5%遠傳幣；活動期間全站購物消費滿5,000元再抽價值價值20,990元的OPPO Reno5 Pro。遠傳friDay購物也推出App限定下單再加碼抽i Eye智能眼罩，App首購者再送100元遠傳幣（相當於100元）。