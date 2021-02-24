「科學小飛俠」限量威士忌 19年紀念款第三彈報到

「科學小飛俠」限量威士忌19年紀念款第三彈正式報到，預定於2月25日展開預購，這也是該系列最後一隻上市的酒款，與前面兩款一樣，都是全球限量999瓶。

「科學小飛俠」動畫於1977年於台灣播送，科學小飛俠、鳳凰號與火鳥功成為許多人共同的童年記憶之一。故事假想21世紀時，惡魔黨派出鐵甲怪獸，揮旗進軍地球，襲擊核子研究所。面對駐守的坦克軍隊，鐵甲怪獸如入無人之境，帶著鈾元素揚長而去。

那一場戰役，是外星人惡魔黨的表演賽，除了向全人類展示其壓倒性的武力，更傳遞一條訊息：「人類毀滅在即。」面對來勢洶洶的惡勢力，國際科學組織ISO技術廳長官南宮博士，派出由五位秘密培訓的探員所組成的科學忍者隊，挺身對抗。

「科學小飛俠」限量威士忌19年紀念款第三彈一樣是調和式威士忌，在雪莉桶中熟成，酒精濃度40度，每瓶700毫升。

根據品飲筆記，這款酒呈現深邃飽滿的琥珀紅寶石色澤，洋溢蜜蘋果的香甜、醃漬蜜餞的柔美，香氣甜順細緻，酒體舒適溫和，整體表現緩和而有層次。

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