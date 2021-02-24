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45歲裘莉超完美！裸肩代言嬌蘭新香水、公開凍齡秘訣
已經45歲的好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），再度為法國嬌蘭「Mon Guerlain我的印記澄梨淡香精」代言，在廣告中，裘莉裸肩完美入境，根本看不出來已經45歲，依舊展現青春、自信的迷人神情，而她也曝光凍齡秘訣，重點就是「生活中的正能量」。
裘莉在廣告中，展現出女人最堅強、自在與感性的一面，她將自身影響力發揮在人道關懷議題上，傳遞強大的正能量，希望帶給所有人們幸福感，因此她拍攝廣告時，沒有太多的劇情裝飾，而是將她笑容的正能量完美詮釋，希望影響更多人，帶來正面希望。
全新推出的Mon Guerlain我的印記澄梨淡香精，就希望呈現出活潑歡愉的情感面，前調是西洋梨，以清甜帶來歡愉感，中調的薰衣草、小花茉莉，將清香與陽光香氣完美調和，最後的香草的迷人，以檀香木的木質奶油香調作結合，留下溫柔感性的東方調香氛。
Mon Guerlain我的印記香氛系列的包裝，以嬌蘭最經典的「四葉草瓶」（Quadrilobe）為包裝，線條俐落，展現經典作品，澄梨淡香精的瓶身上，瓶頸特別設計環鑲閃爍頸飾，增添新意。
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