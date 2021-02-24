草莓控全家手刀掃貨！台啤「我莓控」草莓啤酒限量上市

時節邁入春日，台灣啤酒瞄準草莓愛好者與春日微醺心情，一次推出「我莓控－草莓啤酒」與台啤特釀「日慕IGA」、「向陽IGA」三種全新口味，瞄準初春的出遊或佐餐商機，三款啤酒都採限量釀造，並各自鎖定7-11與全家便利商店限定通路販售。

精釀啤酒愛好者可能聽過全名為India Pale Ale的IPA，其特色是有著較高的酒精濃度與較多的啤酒花，並擁有較長的保存期間。而台啤特釀的「IGA」，其實是在啤酒釀造過程中加入葡萄，因而在啤酒的氣泡感與微苦中帶有葡萄果香，更為甜美豐潤。

「台啤特釀·日慕IGA」在釀製過程中投入具清新草本香氣的啤酒花，搭配0°C低溫冷泡啤酒花技法，並運用二重釀造工藝以澀味較低的紅葡萄果汁、草莓果汁融合麥汁共同發酵，因而讓品飲時帶有如氣泡紅葡萄酒，同時散發馥郁的莓果香氣。「台啤特釀·日慕IGA」屬於義式紅葡萄艾爾啤酒，加上去年熱賣的「台啤特釀·向陽IGA」義式白葡萄艾爾啤酒，即日起在全台7-11門市上市、採限定、限量販售。

另一款「我莓控」則看準廣大的「草莓族」愛好者，以新鮮凍藏、低溫均質的草莓原萃果汁，結合台灣啤酒的麥香，低酒精3%的微醺酒感，加上草莓的酸甜香氣，清爽不膩，從2月24日日起已於全家便利商店限定上市，售完為止。

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