復古時髦還能友善環境！Gucci推「環保丹寧面料」系列

風格復古中性的丹寧面料是許多人心中的百搭單品，Gucci最近全新推出「環保丹寧面料」系列，透過獨特石洗工法賦予面料仿舊效果，並採用栽種、生產過程嚴禁使用化學品及殺蟲劑的100%有機棉，以緹花技術呈現品牌經典雙G圖騰，時髦有型的同時也呼應了品牌友善環境的政策。

這次Gucci的「環保丹寧面料」系列，製作過程採用環境友善染料及藥劑，同時也確保製程不會對於生態環境造成破壞，剩餘的材料更不斷重新運用於新材質/系列，減少浪費的可能。這也是Gucci這幾季不斷強調永續發展政策後，繼去年選用再生、有機與生物基材料打造的Off The Grid系列後，再度推出的環保面料系列作品。