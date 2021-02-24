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復古時髦還能友善環境！Gucci推「環保丹寧面料」系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供

風格復古中性的丹寧面料是許多人心中的百搭單品，Gucci最近全新推出「環保丹寧面料」系列，透過獨特石洗工法賦予面料仿舊效果，並採用栽種、生產過程嚴禁使用化學品及殺蟲劑的100%有機棉，以緹花技術呈現品牌經典雙G圖騰，時髦有型的同時也呼應了品牌友善環境的政策。

這次Gucci的「環保丹寧面料」系列，製作過程採用環境友善染料及藥劑，同時也確保製程不會對於生態環境造成破壞，剩餘的材料更不斷重新運用於新材質/系列，減少浪費的可能。這也是Gucci這幾季不斷強調永續發展政策後，繼去年選用再生、有機與生物基材料打造的Off The Grid系列後，再度推出的環保面料系列作品。

全系列包含男女裝、包款、鞋履及配件。當中Jackie 1961包搭配咖啡色皮革滾邊，展現80年代的懷舊氛圍。草編便鞋、平底芭蕾便鞋和拖鞋舒適百搭，Gucci Tennis 1977系列高統及低筒綁帶運動鞋飾以標誌性的藍紅藍織帶，更新推出無鞋帶便鞋方便穿脫，全系列白色橡膠鞋底皆有立體浮雕雙G圖案，也和藍色的環保丹寧面料碰撞出清新年輕質感。

Tennis 1977女士丹寧低筒球鞋，24,600元。圖／Gucci提供
Tennis 1977女士丹寧低筒球鞋，24,600元。圖／Gucci提供
丹寧飾馬銜鍊女士平底鞋，28,700元。圖／Gucci提供
丹寧飾馬銜鍊女士平底鞋，28,700元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧高筒球鞋，26,700元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧高筒球鞋，26,700元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧低筒球鞋，24,600元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧低筒球鞋，24,600元。圖／Gucci提供
丹寧女士拖鞋，21,400元。圖／Gucci提供
丹寧女士拖鞋，21,400元。圖／Gucci提供
Jackie 1961丹寧小型包，65,200元。圖／Gucci提供
Jackie 1961丹寧小型包，65,200元。圖／Gucci提供
丹寧草編女士便鞋，18,500元。圖／Gucci提供
丹寧草編女士便鞋，18,500元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧便鞋，22,600元。圖／Gucci提供
Tennis 1977男士丹寧便鞋，22,600元。圖／Gucci提供
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供
Jackie 1961丹寧迷你包，59,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961丹寧迷你包，59,500元。圖／Gucci提供
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供
Gucci全新推出「環保丹寧面料」系列。圖／Gucci提供

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