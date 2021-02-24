信義區全新景觀海鮮餐廳SEA TO SKY 3月1日試營運
主打乾式熟成牛排的Smith & Wollensky登台兩年，首度開起「姊妹店」高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY，新餐廳開設在微風信義47樓，恰與位於微風南山47樓的Smith & Wollensky Taipei兩兩相望。
不同於Smith & Wollensky是以原汁原味的美國品牌登台，SEA TO SKY是主打供應西式海鮮的本土新創品牌，與Smith & Wollensky是聯名「姊妹店」關係。在SEA TO SKY也會供應Smith & Wollensky牛排，但提供較小的不帶骨份量，作為與海鮮的搭配。
在SEA TO SKY可以嘗到不同國家的經典海鮮料理，主廚依照各種不同海鮮的特性，選擇最適合的料理方式。除了制式菜單上的菜色，餐廳內還提供Raw bar海鮮吧，讓饕客可以挑選各式新鮮海鮮，龍蝦、生蠔、螃蟹、虎斑蝦、牛奶貝…等，並選擇自己喜歡的烹煮方式與醬料。
除此之外，餐廳也特別規劃了一區卡布里台板前席，提供壽司卷、生魚片等餐點，提供不同的用餐體驗。
雖然目前菜單尚未完全抵定，但主廚先出幾道菜，讓媒體嚐鮮。餐廳獨創的「搖滾捲」內餡選用鮮美軟嫩、油脂豐富的挪威鮭魚，先炙燒過後帶有迷人香氣，外表佐以紫蘇絲、芝麻、紅花苗，呈現出活力搖滾新風貌。
「碳烤章魚迷你洋芋」特選2公斤新鮮肥美大章魚，將章魚腳以香料調味後低溫舒肥5-6小時，再以碳烤方式增添香氣，盛盤後淋上檸檬酸豆油醋。舒肥作法使厚切章魚腳口感Q彈、軟嫩多汁，搭配與西班牙臘腸一塊拌炒至鬆軟的奶油洋芋，是非常完美的下酒菜。
「豪華海鮮塔」將豐盛的海鮮華麗呈盤，選用新鮮生蠔、整隻波士頓龍蝦、北海道海膽、澳洲藍鑽蟹腿肉、北海道生食干貝、牛奶貝及生魚片，是味覺與視覺雙重饗宴。
「鹽焗魚」以每日現流新鮮漁獲進行料理，先將魚腹中塞入香草與檸檬片，再把猶太鹽與蛋白混合後裹滿整條魚，放入160度高溫烤箱烤20至30分鐘，完成後將上層鹽焗劃開露出全魚，此作法能將海魚最真實的鮮味完整保存，外層鹽焗讓鹽味滲入魚肉中，淡淡的檸檬香與香草清新提味，魚肉肉質軟嫩多汁，搭配清炒櫛瓜與蘑菇，是餐廳主打菜色。
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