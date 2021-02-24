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信義區全新景觀海鮮餐廳SEA TO SKY 3月1日試營運

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
SEA TO SKY海鮮料理及戶外酒吧區景觀，可遠眺台北101及微風南山。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY海鮮料理及戶外酒吧區景觀，可遠眺台北101及微風南山。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

主打乾式熟成牛排的Smith & Wollensky登台兩年，首度開起「姊妹店」高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY，新餐廳開設在微風信義47樓，恰與位於微風南山47樓的Smith & Wollensky Taipei兩兩相望。

不同於Smith & Wollensky是以原汁原味的美國品牌登台，SEA TO SKY是主打供應西式海鮮的本土新創品牌，與Smith & Wollensky是聯名「姊妹店」關係。在SEA TO SKY也會供應Smith & Wollensky牛排，但提供較小的不帶骨份量，作為與海鮮的搭配。

在SEA TO SKY可以嘗到不同國家的經典海鮮料理，主廚依照各種不同海鮮的特性，選擇最適合的料理方式。除了制式菜單上的菜色，餐廳內還提供Raw bar海鮮吧，讓饕客可以挑選各式新鮮海鮮，龍蝦、生蠔、螃蟹、虎斑蝦、牛奶貝…等，並選擇自己喜歡的烹煮方式與醬料。

除此之外，餐廳也特別規劃了一區卡布里台板前席，提供壽司卷、生魚片等餐點，提供不同的用餐體驗。

雖然目前菜單尚未完全抵定，但主廚先出幾道菜，讓媒體嚐鮮。餐廳獨創的「搖滾捲」內餡選用鮮美軟嫩、油脂豐富的挪威鮭魚，先炙燒過後帶有迷人香氣，外表佐以紫蘇絲、芝麻、紅花苗，呈現出活力搖滾新風貌。

「碳烤章魚迷你洋芋」特選2公斤新鮮肥美大章魚，將章魚腳以香料調味後低溫舒肥5-6小時，再以碳烤方式增添香氣，盛盤後淋上檸檬酸豆油醋。舒肥作法使厚切章魚腳口感Q彈、軟嫩多汁，搭配與西班牙臘腸一塊拌炒至鬆軟的奶油洋芋，是非常完美的下酒菜。

「豪華海鮮塔」將豐盛的海鮮華麗呈盤，選用新鮮生蠔、整隻波士頓龍蝦、北海道海膽、澳洲藍鑽蟹腿肉、北海道生食干貝、牛奶貝及生魚片，是味覺與視覺雙重饗宴。

「鹽焗魚」以每日現流新鮮漁獲進行料理，先將魚腹中塞入香草與檸檬片，再把猶太鹽與蛋白混合後裹滿整條魚，放入160度高溫烤箱烤20至30分鐘，完成後將上層鹽焗劃開露出全魚，此作法能將海魚最真實的鮮味完整保存，外層鹽焗讓鹽味滲入魚肉中，淡淡的檸檬香與香草清新提味，魚肉肉質軟嫩多汁，搭配清炒櫛瓜與蘑菇，是餐廳主打菜色。

豪華海鮮盤。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
豪華海鮮盤。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西班牙海鮮飯。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
西班牙海鮮飯。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY的夜景相當壯觀。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SEA TO SKY的夜景相當壯觀。圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
鹽焗魚。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
鹽焗魚。 圖／SEA TO SKY提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

海鮮 微風南山

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