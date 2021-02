信義區全新景觀海鮮餐廳SEA TO SKY 3月1日試營運

主打乾式熟成牛排的Smith & Wollensky登台兩年,首度開起「姊妹店」高空景觀海鮮餐廳SEA TO SKY,新餐廳開設在微風信義47樓,恰與位於微風南山47樓的Smith & Wollensky Taipei兩兩相望。

不同於Smith & Wollensky是以原汁原味的美國品牌登台,SEA TO SKY是主打供應西式海鮮的本土新創品牌,與Smith & Wollensky是聯名「姊妹店」關係。在SEA TO SKY也會供應Smith & Wollensky牛排,但提供較小的不帶骨份量,作為與海鮮的搭配。

在SEA TO SKY可以嘗到不同國家的經典海鮮料理,主廚依照各種不同海鮮的特性,選擇最適合的料理方式。除了制式菜單上的菜色,餐廳內還提供Raw bar海鮮吧,讓饕客可以挑選各式新鮮海鮮,龍蝦、生蠔、螃蟹、虎斑蝦、牛奶貝…等,並選擇自己喜歡的烹煮方式與醬料。

除此之外,餐廳也特別規劃了一區卡布里台板前席,提供壽司卷、生魚片等餐點,提供不同的用餐體驗。

雖然目前菜單尚未完全抵定,但主廚先出幾道菜,讓媒體嚐鮮。餐廳獨創的「搖滾捲」內餡選用鮮美軟嫩、油脂豐富的挪威鮭魚,先炙燒過後帶有迷人香氣,外表佐以紫蘇絲、芝麻、紅花苗,呈現出活力搖滾新風貌。

「碳烤章魚迷你洋芋」特選2公斤新鮮肥美大章魚,將章魚腳以香料調味後低溫舒肥5-6小時,再以碳烤方式增添香氣,盛盤後淋上檸檬酸豆油醋。舒肥作法使厚切章魚腳口感Q彈、軟嫩多汁,搭配與西班牙臘腸一塊拌炒至鬆軟的奶油洋芋,是非常完美的下酒菜。

「豪華海鮮塔」將豐盛的海鮮華麗呈盤,選用新鮮生蠔、整隻波士頓龍蝦、北海道海膽、澳洲藍鑽蟹腿肉、北海道生食干貝、牛奶貝及生魚片,是味覺與視覺雙重饗宴。