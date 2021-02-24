7-11、「有情門」首度攜手！推15款「OPEN!家族聯名家具」限量預購

想要買有質感又兼具童趣的家具嗎？7-ELEVEN即日起首度與人文精品設計家具品牌「有情門」聯名，共同推出15款OPEN!家族系列家具預購，聯名家具均以山毛櫸、樺木等原木製成，由7-ELEVEN團隊與有情門共同設計全新圖樣，並由有情門專業師傅手工製作，包含餐椅、方桌、圓桌、中高凳、矮凳等，可任意挑選搭配，預購後可宅配到府，價格約在2,000～4,000元左右，最低能以市價77折的優惠價購入。

7-ELEVEN去年與在地文創「木匠兄妹」合作推出多款實用小物及文具家具，觀察到造型椅凳、靠背座椅等實用性高的居家用品極受女性喜愛，特別耗時半年與「有情門」共同開發全新商品，相較於以往較制式化的規格，本次聯名家具可視個人或家庭的使用情境自由發揮，在空間運用上更靈活。

「OPEN! X有情門」15款聯名家具皆擷取OPEN!家族成員外型特色，透過圓滿弧線、討喜比例及飽和色彩，再加上獨特的錐形椅腳設計，考量消費者身型及坐姿習慣，有情門設計團隊特別規畫出舒適的乘坐角度，並兼顧視覺與舒適觸感，即日起至4月6日於7-ELEVEN門市ibon機台開放限量預購，