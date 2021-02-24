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現賺78！頂呱呱「1斤雞」快閃回歸 10種口味雞翅6支99
曾經多次以快閃型態登場的「頂呱呱1斤雞」又回來了！2月26日當天，頂呱呱將配合元宵節推出1日限定的1斤雞快閃，600公克的經典原味雞塊，優惠價180元，讓愛吃雞的民眾輕鬆享受一番。另外頂呱呱新打造的「「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」自即日起正式開幕，也連續20天推出10種不同口味雞翅「6支99元」的優惠價。
頂呱呱「1斤雞」為不定期推出的快閃活動，多為1日限定。每份1斤雞含有600公克的原味雞塊，原價258元，特價180元，於全台門市同步販售，讓民眾可以在元宵節時賞花燈、猜燈謎、吃炸雞。每人限購2份，不接收電話及APP預約。
標榜是全台最多口味炸雞翅店的「WINGS WORKSHOP! 雞翅食研所」，座落於台北林森商圈，自2月初起開始試營運。店內提供有地獄水牛城、椒香麻辣、韓式辣味洋釀、帝國水牛城、甜辛哇沙比、起司咖哩、檸檬胡椒、蒜味醬油、日式碳烤、經典原味等10種口味的炸雞翅與棒棒腿，並有6、8、10支裝的個人套餐，以及20、30、50、100支的分享型套餐。
為慶祝正式開幕，即日起至3月15日期間，每日都有6支裝雞翅特價99元的開幕活動（原價129元），共有10種口味輪流登場。即日起至3月31日期間，還可享加價59元升級A套餐的限時優惠（原價89元）。
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