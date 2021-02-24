限量20萬張！萊爾富獨家推出百元「機會命運券」 10支iPhone 12 Pro等你抽
開春搏好運，萊爾富繼去年12月開賣的「開運福袋」吸引熱烈搶購之後，再獨家推出限量20萬張的「機會命運券」，即日起至3月14日消費者可使用現金100元到全台萊爾富門市櫃台選擇桌面燈箱海報上的「機會」或「命運」，完成結帳後會由收銀機出一張「機會命運券」小白單， 除了逾百元價值的熱銷商品或購物金101元可2選1之外，還有機會將市價33,900元的iPhone 12 Pro帶回家。
萊爾富獨家限量推出的「機會命運券」內容包含「一般版」與「大獎版」兩種形式，「一般版」內含一組熱銷商品的兌換行動條碼或101元萊爾富購物金，熱銷商品推出84種熱銷商品組合、最高價值達182元，也可選擇購物金101元。除了「一般版」之外，幸運的消費者在「機會命運券」的小白單券面上會立即出現超值大獎的獎項，將送出iPhone 12 Pro、iPad 8、Air Pods2各10名。
許多人在新春期間會前往各大廟宇祈求發財金，萊爾富即日起至3月23日整合線上、線下資源，推出會員限定開工發財金大放送，於門市單筆消費滿200元（(菸品及部分指定項目除外），結帳時報會員手機號碼或出示會員App條碼即可獲得滿額購物金50元；透過「Hi-Life VIP」App購買整買零取或萊購物商品（整買零取每組最少須兌換1件、萊購物商品需於活動期限內完成兌換）單筆消費滿200元，同樣可獲贈滿額購物金50元，單筆贈送無上限。
同一期間，萊爾富也推出「會員周年春遊慶」前哨戰，號召新、舊會員來抽獎，共祭出5支Apple Watch SE，將在新會員抽出3名APPLE Watch SE幸運得主、舊會員抽出2名。即日起，新會員註冊「Hi-Life VIP」App不僅可獲得免費好禮4選1，還可獲得一次抽獎機會，消費則可再享抽獎；舊會員於門市報會員資格消費任意金額，即可獲得抽獎機會一次，抽獎機會次數可無上限累計。
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