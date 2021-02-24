加碼調酒與「艋舺雞排」！捷絲旅台北西門館每房1,800

位於台北市最潮文化發源地—西門町的Just Sleep捷絲旅台北西門館，即日起要引領旅人探索台北夜的魅力，集合台北魔幻新飲酒空間WAT「臺北艋希多雞尾酒」限定特調，以及國民宵夜首選「艋舺雞排」炸物套餐，這項「深夜食堂」住房優惠專案自即日起至4月30日，精緻雙人房每晚1,800元起，官網訂房加購高鐵享8折優惠。

捷絲旅台北西門館「深夜食堂」住房專案，以微醺調酒開啟旅人的夜遊台北模式，攜手亞洲首家瓶裝雞尾酒便利店「WAT」合作，請旅人把美酒輕鬆帶著走。入住專案贈送的「臺北艋希多雞尾酒」，是專為台北不夜城夜間觀光活動量身打造的限量酒款，以艋舺百年傳承的青草茶為原料，與調酒莫希多(Mojito)結合，入喉感受青草茶草本香氣逐漸釋放，莫希多沁涼清爽的滋味充滿前衛感，最適合傳統與現代交融的台北街頭。

除了讓人微醺的調酒之外，「深夜食堂」住房專案還將送上美食兌換券，安排旅人前往步行即可到達的艋舺雞排西門店，品嘗台味十足的現炸雞排。艋舺雞排的特色是獨門的2公分厚切刀法，雞排的肉汁不會在高溫油炸時流失，口感多汁紮實，其他招牌炸物包括地瓜條、馬鈴薯條等，都來自於在地小農，深夜饗宴暖胃的同時也療癒心靈。

此外，使用專案入住，還可免費使用自助洗衣間、健身房、萬花筒休憩空間、童遊趣親子遊戲空間等，每日13:00~22:00供應迎賓茶點、熱茶及研磨咖啡。此專案需透過官網預訂：https://www.justsleep.com.tw。