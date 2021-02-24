高年級網紅萬秀洗衣店成RED WING廣告主角 網「真的是我的阿嬤都比你潮！」

在2020年爆紅的「萬秀洗衣店」除了屢受國際、時尚媒體關注外，百年鞋履品牌RED WING更相中老夫婦的個人特質與混搭二手服飾的獨特造型，邀請他們成為最新形象廣告主角，曝光後網友驚呼「真的是我的阿嬤都比你潮！」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格，先後受到多家國際與時尚媒體的報導而爆紅。在台中后里開業70年的萬秀洗衣店，由孫子張瑞夫以萬秀夫妻擔綱模特兒，用店內堆積已久、客人未取的服裝搭出「舊衣時尚」，吸引超過近65萬的IG粉絲追蹤，爾後更有不少品牌找上門希望合作。包括2020臺北時裝週、Apple Store，以及出演歌手青峰MV的一角，讓人看到高年級網紅的魅力，是超越年紀與國界的。

因此，過去以粗獷風格見長的美式休閒鞋履品牌RED WING邀請了「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥一同參與名為「Out Of Fashion（在時尚之外）」主題的形象廣告拍攝。短片中依舊身穿了孫子張瑞夫為他們以舊衣混搭的造型，並加上RED WING的經典靴款，呈現有別於當代的風格，呈現出雋永又不過時LOOK，讓許多網友感到驚豔。