快訊

直播／新增4例境外移入 3月1日起恢復外國人有條件入臺就醫

老虎伍茲車禍怎重傷？高速翻車踝骨碎裂，生涯陷危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高年級網紅萬秀洗衣店成RED WING廣告主角 網「真的是我的阿嬤都比你潮！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥受邀擔任美式休閒鞋履品牌RED WING形象廣告拍攝。圖／摘自instagram
高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥受邀擔任美式休閒鞋履品牌RED WING形象廣告拍攝。圖／摘自instagram

在2020年爆紅的「萬秀洗衣店」除了屢受國際、時尚媒體關注外，百年鞋履品牌RED WING更相中老夫婦的個人特質與混搭二手服飾的獨特造型，邀請他們成為最新形象廣告主角，曝光後網友驚呼「真的是我的阿嬤都比你潮！」

高年級網紅「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥，運用客人經年未取件的服裝穿搭出自我風格，先後受到多家國際與時尚媒體的報導而爆紅。在台中后里開業70年的萬秀洗衣店，由孫子張瑞夫以萬秀夫妻擔綱模特兒，用店內堆積已久、客人未取的服裝搭出「舊衣時尚」，吸引超過近65萬的IG粉絲追蹤，爾後更有不少品牌找上門希望合作。包括2020臺北時裝週、Apple Store，以及出演歌手青峰MV的一角，讓人看到高年級網紅的魅力，是超越年紀與國界的。

因此，過去以粗獷風格見長的美式休閒鞋履品牌RED WING邀請了「萬秀洗衣店」的阿公萬吉、阿嬤秀娥一同參與名為「Out Of Fashion（在時尚之外）」主題的形象廣告拍攝。短片中依舊身穿了孫子張瑞夫為他們以舊衣混搭的造型，並加上RED WING的經典靴款，呈現有別於當代的風格，呈現出雋永又不過時LOOK，讓許多網友感到驚豔。

阿嬤 品牌

延伸閱讀

網紅「西藏冒險王」落水被謀殺？公安證實：是意外

網紅「超艾夾」遭刺2刀首發聲明 還原「牽車」捲入糾紛

變性網紅懷孕侮辱社會智商　新聞亂象背後呈現的多數決

變性網紅懷孕疑雲罔腰快收信 高市衛生局今寄掛號要他說明

相關新聞

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

連假買起來！全聯哈根達斯限時驚喜價 消費滿千贈千點

終於到了星期三，離228連假就不遠了！迎接3天連假，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，除了超邪惡的哈根達斯驚喜優惠價外，...

英瑞聯軍！Aston Martin X 芝柏 鐘表名車結盟又一發

手表與汽車，兩者皆為機械打造的動力裝置，一為大、一為小，一為外顯、一收斂，各有賞玩樂趣，也讓手表與汽車的結盟時有所聞。瑞...

加碼調酒與「艋舺雞排」！捷絲旅台北西門館每房1,800

位於台北市最潮文化發源地—西門町的Just Sleep捷絲旅台北西門館，即日起要引領旅人探索台北夜的魅力，集合台北魔幻新飲酒空間WAT「臺北艋希多雞尾酒」限定特調，以及國民宵夜首選「艋舺雞排」炸物套餐，這項「深夜食堂」住房優惠專案自即日起至4月30日，精緻雙人房每晚1,800元起，官網訂房加購高鐵享8折優惠。

申敏兒仙氣秀卡地亞美出新高度！金宇彬可以原地娶了

模特兒出身的韓國女星申敏兒，曾演出許多深受喜愛的劇作如「我的女友是九尾狐」、「輔佐官–改變世界的人們」，而她更因為201...

高年級網紅萬秀洗衣店成RED WING廣告主角 網「真的是我的阿嬤都比你潮！」

在2020年爆紅的「萬秀洗衣店」除了屢受國際、時尚媒體關注外，百年鞋履品牌RED WING更相中老夫婦的個人特質與混搭二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。