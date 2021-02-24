申敏兒仙氣秀卡地亞美出新高度！金宇彬可以原地娶了

模特兒出身的韓國女星申敏兒，曾演出許多深受喜愛的劇作如「我的女友是九尾狐」、「輔佐官–改變世界的人們」，而她更因為2015年開始與小5歲的男神金宇彬交往，被公認是最高顏值螢幕情侶之一。2017年金宇彬宣布罹癌後更盡心盡力陪在側，如今金宇彬抗癌成功重返演藝圈，她也有更多作品與粉絲見面，例如她就為韓國時尚雜誌演繹了卡地亞（CARTIER）最新的頂級珠寶系列[SUR]NATUREL與美洲豹高級珠寶，清新脫俗的仙氣凸顯珠寶的高雅，整體服裝與珠寶的搭配手法更是絕佳的時尚典範。

卡地亞在2020年所發表的全新頂級珠寶系列[SUR]NATUREL，無邊創意之路，融合具象形態和抽象風格，透過珠寶的手法描摹大自然的風貌。不論是動物、植物、或是純粹的物質如水，卡地亞在這系列的創作中大膽採用不同色澤的大克拉寶石，以出人意表的手法搭配，運用當中蘊含的原始力量塑造出許多豐富細節，例如申敏兒所配戴的Junifer紅碧璽就將杜松漿果的精巧可愛昇華為年輕優雅。除此之外，將鑽石綴成青雲雨水的Pluie de Cartier鑽石系列珠寶，則以反面配戴的方式，秀出申敏兒的美背的同時，也呈現出水珠低落的優美線條。 韓國女星申敏兒登韓國時尚雜誌演繹卡地亞高級珠寶。圖／取自申敏兒IG @illusomina 卡地亞 [Sur]naturel頂級珠寶系列Junifer紅碧璽項鍊，價格店洽。圖／卡地亞提供 卡地亞 [Sur]naturel頂級珠寶系列Junifer紅碧璽戒指，價格店洽。圖／卡地亞提供 Pluie de Cartier鑽石系列項鍊，價格店洽。圖／卡地亞提供 韓國女星申敏兒演繹卡地亞 [Sur]naturel頂級珠寶系列Junifer紅碧璽項鍊與戒指。圖／取自申敏兒IG @illusomina Pluie de Cartier鑽石系列項鍊耳環，價格店洽。圖／卡地亞提供 韓國女星申敏兒演繹卡地亞高級珠寶登韓國時尚雜誌。圖／取自申敏兒IG @illusomina、卡地亞提供 韓國女星申敏兒登韓國時尚雜誌演繹卡地亞高級珠寶。圖／取自申敏兒IG @illusomina 韓國女星申敏兒演繹卡地亞Pluie de Cartier鑽石系列項鍊與耳環。圖／取自申敏兒IG @illusomina 卡地亞頂級珠寶系列美洲豹貓眼海水藍寶胸針，1320萬元。圖／卡地亞提供