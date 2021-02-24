全家便利商店消費滿額限量送「北港武德宮聯名燈籠」！228連假會員限時獨享「酷繽沙2杯100元」

今年元宵節受疫情影響無法賞燈會，全家便利商店特別與新竹市政府獨家合作，推出以新竹燈會主視覺圖樣設計的限量咖啡杯身，邀請消費者一起賞「杯上燈會」，同時傳承元宵提燈籠習俗，再度與北港武德宮合作推出消費滿額贈虎爺、達摩造型燈籠，限量送完為止；而元宵節少不了的湯圓，全家便利商店共推出超過10款，包括獨家推薦的桂冠吉比花生雙醬湯圓、義美牛奶糖湯圓等，即日起至3月9日同步推出指定商品可享2件8折、3件75折優惠。

全家便利商店Let’s Café推出新竹燈會限量聯名咖啡杯，即日起購買Let’s Café經典咖啡（中杯）即可獲得；並與北港武德宮聯名推出虎爺、達摩造型的「虎到福到賀歲提燈」、「祈福達摩開運提燈」，2月26日至2月28日至全家便利商店全台門市購買指定商品消費滿299元就送1款，限量8萬個送完為止。

228連假即將到來，全家便利商店隨買跨店取2月26日至3月1日推出酷繽沙（口味不限）2杯100元限時優惠，每位會員限購5組。