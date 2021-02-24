「大心x蜷尾家」回來了！盤點春天的「莓」好滋味

初春，是賞花品「莓」的時節，從飯店到連鎖咖啡、餐廳都有「莓」好滋味，其中，最具話題的聯名要屬「大心x蜷尾家」期間限定的「覆盆莓玫瑰霜淇淋」。

瓦城泰統集團旗下的新泰式麵食品牌「大心」，2019年夏季與蜷尾家推出3款聯名冰品，單月就創下近5萬支銷售佳績；睽違兩年，再次攜手蜷尾家推出春季聯名「覆盆莓玫瑰霜淇淋」，2/27至3/31於大心全台門市限定販售。除了多層次的口感，粉嫩色加上花瓣形狀的酥脆餅乾，更是網美拍照最愛。點用主食即可以99元加購(單點原價130元)，還可以70元加購「蜷尾家聯名帆布袋」。

春天也是櫻花的季節，星巴克將櫻花的粉嫩色系化為糕點，推出「玫瑰荔枝春麵包」，櫻花造型、加入紅龍果汁帶出天然粉嫩的色系，內餡則以奶香綿密的乳酪加入清香玫瑰荔枝果泥，品嘗得到春季的芬芳；另有「綜合莓果千層蛋糕」。

台北士林萬麗酒店一樓時尚酒吧R bar逸庭，即起至3月底也有「粉紅戀曲」草莓季6款限定調飲，每款250+10%起。特色是使用自製新鮮草莓果泥取代糖漿，例如網美最愛款「經典草莓奶昔」，漸層粉紅色加上草莓切片點綴，超好拍；「粉紅泡泡飲」則是以草莓果泥與氣泡水混搭，口感相對清爽；另以英國TWININGS唐寧茶鉑金系列綜合野莓茶作為基底，搭配草莓汁的「綜合莓果茶」。

礁溪寒沐酒店即起至3月10日「美莓假期」推出草莓糕點季，價格100元起。蛋糕類的浪漫推薦有軟綿適口的「莓麗佳人」、濕潤紮實的「莓麗花園」磅蛋糕，以及「粉紅佳人」杯子磅蛋糕。也有裝入禮盒的法式「莓果馬卡龍禮盒」、外型繽紛精巧的「草莓巧克力迷你甜甜圈禮盒」。麵包類有純天然無添加的「濃情釀草莓」巧克力生吐司、「伯爵莓香」裸麥麵包。