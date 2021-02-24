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怪奇比莉Apple TV+原創紀錄片週五線上首映有彩蛋 本人將現身獻唱

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
《怪奇比莉Billie Eilish：我眼中的迷濛世界》線上首映會將於台灣時間2月26日10:00在Apple TV+、Apple Music進行全球獨家直播。圖／蘋果提供
《怪奇比莉Billie Eilish：我眼中的迷濛世界》線上首映會將於台灣時間2月26日10:00在Apple TV+、Apple Music進行全球獨家直播。圖／蘋果提供

這一年多來受到疫情影響，除了無法隨意出國旅遊，各式精彩的國際演出也都被迫取消，改為線上進行，卻也讓歌迷們透過網路就能一飽耳福。而原訂去年8月在台北小巨蛋舉行全球巡迴演唱會《Billie Eilish: Where Do We Go?》的怪奇比莉，這次將透過她的紀錄片電影《怪奇比莉Billie Eilish：我眼中的迷濛世界》在線上與歌迷們相會，並於台灣時間2月26日10:00在Apple TV+、Apple Music進行全球獨家直播。而近期正在籌備新歌的她，也將會直接現身全球線上首映會，與導演R.J. Cutler對談分享幕前幕後不藏私的拍攝心路歷程，同時獨家搶先放送電影中的特別花絮。

Apple TV+原創電影《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會將由Apple Music主持人和前BBC廣播主持人身兼知名唱片製作人DJ Zane Lowe主持，將從一系列的特別花絮片段拉開序幕，帶來經過長達1年的貼身跟拍與紀錄下完成的精彩內容。

線上首映會中，怪奇比莉更將獻唱完整版的《ilomilo》，這首歌是收錄在她的首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 當我們睡了 怪事發生了》中的曲目，而電影名稱「我眼中的迷濛世界」正是取自這首歌的歌詞。輕快的電子節奏和撲朔迷離的旋律，粉絲們絕對不能錯過這個睽違1年多聆聽現場演唱的機會。

怪奇比莉紀錄片電影《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》的精彩內容，是在知名紀錄片導演R.J. Cutler長達1年的貼身跟拍與紀錄下完成。圖／蘋果提供
怪奇比莉紀錄片電影《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》的精彩內容，是在知名紀錄片導演R.J. Cutler長達1年的貼身跟拍與紀錄下完成。圖／蘋果提供
《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會將由Apple Music主持人和前BBC廣播主持人身兼知名唱片製作人DJ Zane Lowe主持。圖／蘋果提供
《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會將由Apple Music主持人和前BBC廣播主持人身兼知名唱片製作人DJ Zane Lowe主持。圖／蘋果提供
《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會中也將獻上一系列特別花絮片段。／蘋果提供
《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會中也將獻上一系列特別花絮片段。／蘋果提供

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