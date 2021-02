怪奇比莉Apple TV+原創紀錄片週五線上首映有彩蛋 本人將現身獻唱

這一年多來受到疫情影響,除了無法隨意出國旅遊,各式精彩的國際演出也都被迫取消,改為線上進行,卻也讓歌迷們透過網路就能一飽耳福。而原訂去年8月在台北小巨蛋舉行全球巡迴演唱會《Billie Eilish: Where Do We Go?》的怪奇比莉,這次將透過她的紀錄片電影《怪奇比莉Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》在線上與歌迷們相會,並於台灣時間2月26日10:00在Apple TV+、Apple Music進行全球獨家直播。而近期正在籌備新歌的她,也將會直接現身全球線上首映會,與導演R.J. Cutler對談分享幕前幕後不藏私的拍攝心路歷程,同時獨家搶先放送電影中的特別花絮。

Apple TV+原創電影《怪奇比莉 Billie Eilish:我眼中的迷濛世界》全球線上首映會將由Apple Music主持人和前BBC廣播主持人身兼知名唱片製作人DJ Zane Lowe主持,將從一系列的特別花絮片段拉開序幕,帶來經過長達1年的貼身跟拍與紀錄下完成的精彩內容。