最高樓韓式烤肉！虎三同進駐A13 喝得到Bar Mood 特調

旗下擁有Isaac Toast、燒肉中山等多個餐飲品牌的蜂巢生活餐飲，今年以韓食、燒肉為基礎，於信義遠百A13的14樓打造全新品牌「虎三同」，不僅是全台最高的韓式燒肉店，同時還力邀名列亞洲50大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，為各種韓式燒肉套餐帶來大人系的微醺滋味。

地處14樓的虎三同，以大量的玻璃窗景突顯高空餐廳的視覺感官特色，讓民眾用餐時能俯瞰信義商圈。全店約72坪，規劃最多84席座位，其中還包含一座12人包廂，可獨立坐擁180度的窗景。另外延續「虎」在韓國文化中的特殊意義，虎三同的店內，處處可見到老虎、虎皮條紋等設計語彙，另外還可見到韓屋、瓦片等傳統建築元素融入其中，服務生服裝也帶有傳統服飾的概念，增添用餐時的沉浸感。

不同於傳統的韓式餐廳，「虎三同」將韓式料理保留傳統之餘，也重新詮釋與組合，並共區分為午餐、晚餐、宵夜等3種時段版本。午間菜單推出伊比利豬、日本A5和牛為主的個人燒肉套餐，每套880、1,280元，另外也有以仁川炸醬麵、大將石鍋拌飯等韓食為主的2人、3人套餐，各為980、1480元。

晚間菜單規劃有5種套餐可供選擇，並以日本A5和牛、澳洲M9+和牛、西班牙伊比利豬等肉品進行搭配，各可吃到6至9種肉品。以頂級的「虎王套餐」為例，共有日本A5和牛的板腱、老饕、肩小排、橫隔膜等部位，還有橡木冷燻頂級肋眼、虎王醬甕帶骨牛小排、覓炙厚切三層肉、厚切松阪豬、江原蒜香雞等9款肉品，另有前菜、野蔬、米食、飲品與甜點，雙人3,780元、3人5,660元。其他還有虎姬、虎帥、虎將等不同方案，雙人2,480、3人3,660元起。另有以豬肉為主的虎俠套餐，雙人1,980、3人2,960元。

除了直接品嚐食材的原始滋味外，虎三同也透過醃製、煙燻等方式增添肉品變化。例如「橡木冷燻頂級肋眼」，上桌時置於添加橡木屑燻煙的木箱內，帶來裊裊煙霧與成熟香氣；懸掛於特製吊架上的「覓炙厚切三層肉」，下方則以點燃的君度橙酒增添淡雅酒香，也滿足現代人的打卡需求。套餐除有7樣無限供應的小菜及生菜，民眾也可視個人喜好升級或加點料理，包括有涼拌安周辣章魚、泡菜鍋、石燒烤肉拌飯、海鮮煎餅、起司炸雞、辣炒豬皮等數十種選擇。

虎三同也與「Bar Mood Taipei」合作，推出有春香歌、盤索里、水宮歌等8款特色調酒，每款的酒名靈感皆來自於韓國的傳統樂器、舞蹈，每杯350元。另外亦有紅白酒、烈酒可與燒肉料理搭配。入夜後的宵夜時段，店內也會化身為高空酒吧，改提供單點的韓食小品，讓民眾輕鬆小酌品飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【虎三同】

地址：台北市信義區松仁路58號14樓（遠百信義A13）