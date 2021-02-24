男神宋仲基「黑道律師文森佐」 帥穿訂製西裝配名表

男神宋仲基離婚後首度回歸小螢幕主演的TVN韓劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），在2021年2月20日於NETFLIX首播，卡司豪華、劇情熱血、加上名導演編劇加持，才剛播出就立刻拿下超高收視率。劇情描述因組織內部派系鬥爭，而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問律師、韓裔義大利律師「朴柱亨Vincenzo Cassano」，遇上怪物新人全汝彬飾演的毒辣女律師「洪車英」、野獸團體2PM的成員玉澤演實習律師「張俊宇」發生的種種事情，定位為黑色喜劇。

宋仲基在第一集就脫衣裸上身淋浴濕身入鏡，催出超高收視率。來自義大利的他，自然也沒辜負好身材與高顏值，不斷換穿一套又一套的帥氣訂製西裝。搭配高級西裝自然少不了高級腕表，細節才能突顯紳士品味。他在第一集中配戴的是瑞士製表品牌真力時（ZENITH）的經典計時碼表Chronomaster El Primero，以表盤交疊的藍灰三色計時盤為經典標誌；他配戴的是10點鐘方向表盤有局部鏤空的款式。第二集中，帥氣文森佐則換上了宇舶表（HUBLOT）的黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬皇金腕表以及Big Bang Unico 皇金腕表，都是有點運動感的霸氣設計，很符合男神在劇中的熱血角色。 宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG ZENITH Chronomaster El Primero Open 42毫米精鋼腕表，28萬6,000元。圖／真力時提供 宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG、宇鉑表提供 宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG 宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG HUBLOT Big Bang Unico皇金腕表，124萬元。圖／宇鉑表提供 HUBLOT經典融合系列鈦金屬皇金腕表，42萬2,000元。圖／宇鉑表提供 宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG