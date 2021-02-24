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男神宋仲基「黑道律師文森佐」 帥穿訂製西裝配名表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋仲基穿高級訂製西裝配HUBLOT經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配HUBLOT經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG

男神宋仲基離婚後首度回歸小螢幕主演的TVN韓劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），在2021年2月20日於NETFLIX首播，卡司豪華、劇情熱血、加上名導演編劇加持，才剛播出就立刻拿下超高收視率。劇情描述因組織內部派系鬥爭，而從義大利逃到韓國的黑手黨顧問律師、韓裔義大利律師「朴柱亨Vincenzo Cassano」，遇上怪物新人全汝彬飾演的毒辣女律師「洪車英」、野獸團體2PM的成員玉澤演實習律師「張俊宇」發生的種種事情，定位為黑色喜劇。

宋仲基在第一集就脫衣裸上身淋浴濕身入鏡，催出超高收視率。來自義大利的他，自然也沒辜負好身材與高顏值，不斷換穿一套又一套的帥氣訂製西裝。搭配高級西裝自然少不了高級腕表，細節才能突顯紳士品味。他在第一集中配戴的是瑞士製表品牌真力時（ZENITH）的經典計時碼表Chronomaster El Primero，以表盤交疊的藍灰三色計時盤為經典標誌；他配戴的是10點鐘方向表盤有局部鏤空的款式。第二集中，帥氣文森佐則換上了宇舶表（HUBLOT）的黑面經典融合Classic Fusion系列鈦金屬皇金腕表以及Big Bang Unico 皇金腕表，都是有點運動感的霸氣設計，很符合男神在劇中的熱血角色。

宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
ZENITH Chronomaster El Primero Open 42毫米精鋼腕表，28萬6,000元。圖／真力時提供
ZENITH Chronomaster El Primero Open 42毫米精鋼腕表，28萬6,000元。圖／真力時提供
宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG、宇鉑表提供
宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG、宇鉑表提供
宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配ZENITH經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
HUBLOT Big Bang Unico皇金腕表，124萬元。圖／宇鉑表提供
HUBLOT Big Bang Unico皇金腕表，124萬元。圖／宇鉑表提供
HUBLOT經典融合系列鈦金屬皇金腕表，42萬2,000元。圖／宇鉑表提供
HUBLOT經典融合系列鈦金屬皇金腕表，42萬2,000元。圖／宇鉑表提供
宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG
宋仲基穿高級訂製西裝配經典腕表帥氣演出「黑道律師文森佐」。圖／取自IG

義大利 律師 腕表

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