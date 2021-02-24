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忍到今晚再買！LINE Pay限時3小時全通路5%回饋

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay將於今晚6至9點，限時3小時推出LINE Pay全通路5%回饋活動，讓用戶輕鬆賺回饋。圖／LINE Pay提供
LINE Pay將於今晚6至9點，限時3小時推出LINE Pay全通路5%回饋活動，讓用戶輕鬆賺回饋。圖／LINE Pay提供

行動支付滲透率在「零接觸」防疫的潮流下大幅飆升，讓各行動支付品牌紛紛加碼推出優惠搶用戶。LINE Pay新春回饋再加碼，宣布2月24日晚間18:00至21:00推出「LINE Pay全通路5%回饋」，用戶於全台超過27萬個的LINE Pay通路，使用任一付款方式結帳，筆筆享LINE POINTS 5%點數回饋（每帳號回饋上限88點），輕鬆消費賺點數。

緊接著第2波加碼活動則攜手momo購物網、PChome購物推出滿額抽紅包，自2月26日至3月1日，於momo購物網及PChome單筆付款金額滿2,288元，即可參加抽紅包活動，總計將發出10萬個紅包，包包有獎，最高可獲LINE POINTS 666點。

另外，LINE Pay過年期間於台中推動無現金夜市，推出「攤攤現領現折20元」活動，讓民眾在指定攤位領取LINE POINTS點數抵用券後即可折抵消費，不僅創下LINE POINTS點數抵用券兌換率超過9成的好成績，更帶動活動夜市交易筆數成長高達9倍、交易金額成長超過5倍，成功活絡在地商圈與店家業績。目前LINE Pay在全台已有超過27萬個線上與線下通路，將持續推出各式優惠活動回饋用戶。

LINE 購物網 紅包

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