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1分鐘按摩激現V臉！資生堂推5G火箭激抗痕亮采緊緻精華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
一分鐘臉部按摩，按出小V臉。圖／資生堂國際櫃提供
一分鐘臉部按摩，按出小V臉。圖／資生堂國際櫃提供

肌膚對抗地心引力，所有人都想要年輕美貌，因此抗老保養品成為顯學。資生堂針對女性肌膚抗老，在去年推出激抗痕系列，解決肌膚的老化問題，今年新推出激抗痕亮采緊緻精華、激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳，可以搭配1分鐘的臉部按摩，再現小V臉。

資生堂激抗痕亮采緊緻精華被暱稱為「火箭精華」，含有西洋菜萃取精華，加強肌膚緊緻度，以高感度傳遞科技，加入赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α、植物鏈結配方，與亮白成分4MSK，針對改善斑點、暗沉等問題。

每天早晚可搭配1分鐘臉部按摩，輕點精華在臉部與頸部位置，加強臉頰、鼻子、額頭、下巴與頸部，以四根手指併攏，將小指放在法令紋上，手掌平放在臉頰，朝著太陽穴向上移動，拉提法令紋，可重複三次，另抬高下巴，以拇指和食指按摩，從下巴開始到耳朵下方， 將手指沿下顎向上滑動，同樣滑動三次。

另款激抗痕亮采緊緻精華乳，暱稱為火箭抗皺乳，含有高純度維他命A，打造雙重修護機制，打造無痕肌底狀態，並讓肌膚持續保濕，也能針對眼睛下方、魚尾、法令紋與嘴角皺紋、斑點等加強使用，而白天使用時要加強防曬。

資生堂激抗痕亮采緊緻精華／40ml／5,200元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂激抗痕亮采緊緻精華／40ml／5,200元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳／20ml／3,900元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳／20ml／3,900元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂激抗痕亮采緊緻精華／40ml／5,200元。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂激抗痕亮采緊緻精華／40ml／5,200元。圖／資生堂國際櫃提供
一分鐘臉部按摩，加強下巴線條。圖／資生堂國際櫃提供
一分鐘臉部按摩，加強下巴線條。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂推出激抗痕亮采緊緻精華、激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳。圖／資生堂國際櫃提供
資生堂推出激抗痕亮采緊緻精華、激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳。圖／資生堂國際櫃提供

按摩 抗老

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