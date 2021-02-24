1分鐘按摩激現V臉！資生堂推5G火箭激抗痕亮采緊緻精華

肌膚對抗地心引力，所有人都想要年輕美貌，因此抗老保養品成為顯學。資生堂針對女性肌膚抗老，在去年推出激抗痕系列，解決肌膚的老化問題，今年新推出激抗痕亮采緊緻精華、激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳，可以搭配1分鐘的臉部按摩，再現小V臉。

資生堂激抗痕亮采緊緻精華被暱稱為「火箭精華」，含有西洋菜萃取精華，加強肌膚緊緻度，以高感度傳遞科技，加入赤棗萃取精華、超級彈力粉末、明日葉α、植物鏈結配方，與亮白成分4MSK，針對改善斑點、暗沉等問題。

每天早晚可搭配1分鐘臉部按摩，輕點精華在臉部與頸部位置，加強臉頰、鼻子、額頭、下巴與頸部，以四根手指併攏，將小指放在法令紋上，手掌平放在臉頰，朝著太陽穴向上移動，拉提法令紋，可重複三次，另抬高下巴，以拇指和食指按摩，從下巴開始到耳朵下方， 將手指沿下顎向上滑動，同樣滑動三次。