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台北統一時代、高雄夢時代聯手限時6天全館滿6000送900
慶祝7-ELEVEN突破6千店，統一時代百貨台北店與高雄夢時代2月24日至3月1日聯手推優惠，限時6天全館指定店櫃消費滿6,000元送900元電子特別券。
統一時代百貨台北店與高雄夢時代，全館指定櫃位滿3,000送300，滿6,000加送300，合計6,000送900，期間會員以OPEN錢包支付不限金額消費，可享6%OPEN POINT點數回饋。夢時代加碼部分，持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元加贈100元電子抵用券；於OPEN POINT APP，以16點OPEN POINT點數，可兌換限量3,000份的66元電子抵用券。台北統一時代2月28當日加碼使用icash2.0及icash pay消費，可享10% OPEN POINT點數回饋。
除了優惠以外，夢時代推出多場知名角色快閃店，2月25日起在統一時代百貨1樓推出為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」，小熊維尼、奇奇蒂蒂與邦妮兔，紛紛換上春季粉嫩色調的新裝。全台獨家的「巧虎童趣森林展」則於2月26日起在8樓時代會館盛大登場，巧虎的朋友和家人融入五大場景中，並打造一座3公尺高的巨型怪獸扭蛋機。
另外，連續舉辦6年的「粉紅瑜珈派對」，今年將活動增加為兩日，於2月27日、2月28日在台北統一時代百貨舉辦。2月27日為粉紅瑜珈限定場；2月28日為粉紅有氧限定場，報名可獲得總價值千元的粉紅派對包。
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