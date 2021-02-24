快訊

北市南陽街民宅失火波及網咖 警消急滅火疏散25人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北統一時代、高雄夢時代聯手限時6天全館滿6000送900

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
7-ELEVEN達6,000店集團同慶，統一時代百貨台北店與高雄夢時代2月24日至3月1日聯手推優惠，限時6天全館指定店櫃消費滿6,000元送900元電子特別券。圖／夢時代提供
7-ELEVEN達6,000店集團同慶，統一時代百貨台北店與高雄夢時代2月24日至3月1日聯手推優惠，限時6天全館指定店櫃消費滿6,000元送900元電子特別券。圖／夢時代提供

慶祝7-ELEVEN突破6千店，統一時代百貨台北店與高雄夢時代2月24日至3月1日聯手推優惠，限時6天全館指定店櫃消費滿6,000元送900元電子特別券。

統一時代百貨台北店與高雄夢時代，全館指定櫃位滿3,000送300，滿6,000加送300，合計6,000送900，期間會員以OPEN錢包支付不限金額消費，可享6%OPEN POINT點數回饋。夢時代加碼部分，持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元加贈100元電子抵用券；於OPEN POINT APP，以16點OPEN POINT點數，可兌換限量3,000份的66元電子抵用券。台北統一時代2月28當日加碼使用icash2.0及icash pay消費，可享10% OPEN POINT點數回饋。

除了優惠以外，夢時代推出多場知名角色快閃店，2月25日起在統一時代百貨1樓推出為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」，小熊維尼、奇奇蒂蒂與邦妮兔，紛紛換上春季粉嫩色調的新裝。全台獨家的「巧虎童趣森林展」則於2月26日起在8樓時代會館盛大登場，巧虎的朋友和家人融入五大場景中，並打造一座3公尺高的巨型怪獸扭蛋機。

另外，連續舉辦6年的「粉紅瑜珈派對」，今年將活動增加為兩日，於2月27日、2月28日在台北統一時代百貨舉辦。2月27日為粉紅瑜珈限定場；2月28日為粉紅有氧限定場，報名可獲得總價值千元的粉紅派對包。

夢時代「迪士尼粉萌季期間限定店」2月25日起至4月5日登場。圖／邁思娛樂提供
夢時代「迪士尼粉萌季期間限定店」2月25日起至4月5日登場。圖／邁思娛樂提供

統一時代百貨 瑜珈 派對

延伸閱讀

高雄水情黃燈 仍北送支援台南每日5萬噸水

高雄小港區管線汰換3/2停水14小時 2萬住戶記得儲水

高雄逾齡警用車 今年擬換194輛

牛年好彩頭 台股基金夠利

相關新聞

連假買起來！全聯哈根達斯限時驚喜價 消費滿千贈千點

終於到了星期三，離228連假就不遠了！迎接3天連假，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，除了超邪惡的哈根達斯驚喜優惠價外，...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

男神宋仲基「黑道律師文森佐」 帥穿訂製西裝配名表

男神宋仲基離婚後首度回歸小螢幕主演的TVN韓劇「黑道律師文森佐」（Vincenzo），在2021年2月20日於NETFL...

忍到今晚再買！LINE Pay限時3小時全通路5%回饋

行動支付滲透率在「零接觸」防疫的潮流下大幅飆升，讓各行動支付品牌紛紛加碼推出優惠搶用戶。LINE Pay新春回饋再加碼，...

1分鐘按摩激現V臉！資生堂推5G火箭激抗痕亮采緊緻精華

肌膚對抗地心引力，所有人都想要年輕美貌，因此抗老保養品成為顯學。資生堂針對女性肌膚抗老，在去年推出激抗痕系列，解決肌膚的...

台北統一時代、高雄夢時代聯手限時6天全館滿6000送900

慶祝7-ELEVEN突破6千店，統一時代百貨台北店與高雄夢時代2月24日至3月1日聯手推優惠，限時6天全館指定店櫃消費滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。