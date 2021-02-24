第2杯50！COLD STONE「櫻花、沖繩島鹽」冰淇淋好異國

在櫻花燦爛之際，連鎖冰品「COLD STONE」自2月26日起，以草莓醬、櫻花風味醬、沖繩島鹽冰淇淋、生奶油千層派等元素，推出「櫻櫻莓戀」、「甜鹽蜜語」等2款冰淇淋，帶來滿滿的異國情調。另外還配合櫻花風格，還有春日限定的夢幻粉脆餅、夢幻粉甜筒雙球冰淇淋同步登場。

此次COLD STONE所推出的「櫻櫻莓戀」，使用新鮮草莓熬煮成草莓醬，製作成草莓冰淇淋，再拌入草莓、小麻糬增添層次口感，最後淋上櫻花風味醬，並以櫻花造型插卡加以點綴，帶來鹹甜微酸的豐富滋味，每杯140元起。耗時半年研發的「甜鹽蜜語」，則是日本沖繩島鹽製作成鹹甜口味的冰淇淋，再拌入派皮餅乾，並淋上宛若櫻花的粉紅色巧克力葉，佐上由紐西蘭純生奶油製作、擁有288層酥皮的生奶油千層派，為整體添加奶香與薄酥口感，每杯140元起。

同時COLD STONE也以粉紅色澤的甜筒，推出「夢幻粉甜筒雙球冰淇淋」，可以任選2球冰淇淋搭配，每份130元。除了新品上市外，2月26日至3月1日期間，至全台門市購買中杯以上冰淇淋，可享同SIZE冰淇淋第2杯50元的優惠；3月12日購買OURS歡樂桶冰淇淋，可享同SIZE買1送1。2月26日至4月8日期間，另還有雙人、單人的歡樂套餐，原價各為420元、210元，優惠價則為300、180元。