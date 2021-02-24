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台灣設計師黃薇、李維錚 倫敦時裝周奔赴山海的張力

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
台灣設計師黃薇、李維錚在2021秋冬倫敦時裝周發表時裝新作。圖／JENN LEE、Jamie Wei Huang提供
台灣設計師黃薇、李維錚在2021秋冬倫敦時裝周發表時裝新作。圖／JENN LEE、Jamie Wei Huang提供

在倫敦時裝周官方日程發布新作的台灣設計師黃薇Jamie Wei Huang、李維錚JENN LEE，分別以台灣標誌風景為背景、山林3D影片為主題發表了2021秋冬系列，表現時裝的張力。

Jamie Wei Huang作品「離．徑 」以 老鷹合唱團歌曲「Hotel California 」歌曲中的隱喻故事為發想，彷彿掌握隨時離開的自由卻囚禁其中無可自拔，時裝作品以剛直的線條、鮮豔幾何的大衣色塊，在濱海岩石的冷色調中，表現出強烈的對比視覺；服裝的細節做工、菱格紋針織，成為男女服裝的拼接表現，帽飾則來自與鹿港創立20多年的SUN YORKOS合作。計畫2月26日首播的影片中，製作團隊以台灣標誌山林景色為背景，在台灣獨立搖滾樂團 「廢埕」 的樂曲中演繹著影像、舞蹈與時裝的揉合創作能量。

JENN LEE則是邀請到演員高捷和女兒高愛、歌手YELLOW黃宣等名人詮釋秋冬新作，攜手金馬特效團隊以VR虛擬實境科技表現「變」與「流動」的視覺，型塑「人林合一」的影像，以東方哲學思想中的宇宙是恆變、自然融合和活在當下作為靈感來源，運用生物可分解及抗菌的科技環保布料、與拉鍊大廠KCC合作，延續2021春夏系列的廢棄牛仔重製概念，在服裝上點綴金屬的雞眼（eyelet）創造華麗流動感，保持JENN LEE的Sport Lux風格。

█Jamie Wei Huang 2021秋冬作品 「離．徑 」2月26日首播：

https://www.youtube.com/watch?v=NJAJywj0VpA

█JENN LEE 2021秋冬 Love Planet VR360：

https://www.youtube.com/watch?v=B_O2O5pxGvQ

Jamie Wei Huang在濱海岩石的冷色調中，表現出秋冬服裝對比視覺。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang在濱海岩石的冷色調中，表現出秋冬服裝對比視覺。圖／Jamie Wei Huang提供
變裝皇后Yolanda Milan身穿JENN LEE秋冬華麗禮服，演繹風情萬種的八○年代紅毯女星。圖／JENN LEE提供
變裝皇后Yolanda Milan身穿JENN LEE秋冬華麗禮服，演繹風情萬種的八○年代紅毯女星。圖／JENN LEE提供
Jamie Wei Huang秋冬時裝影片在台灣具代表性的地景、海邊取景。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang秋冬時裝影片在台灣具代表性的地景、海邊取景。圖／Jamie Wei Huang提供
演員高捷和女兒高愛詮釋JENN LEE秋冬印花服飾。圖／JENN LEE提供
演員高捷和女兒高愛詮釋JENN LEE秋冬印花服飾。圖／JENN LEE提供
Jamie Wei Huang秋冬服裝以細節做工、菱格紋針織為特色。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang秋冬服裝以細節做工、菱格紋針織為特色。圖／Jamie Wei Huang提供
JENN LEE以VR虛擬實境科技表現「人林合一」的視覺世界。圖／JENN LEE提供
JENN LEE以VR虛擬實境科技表現「人林合一」的視覺世界。圖／JENN LEE提供
JENN LEE在秋冬發表也有童裝表現「人林合一」的世界。圖／JENN LEE提供
JENN LEE在秋冬發表也有童裝表現「人林合一」的世界。圖／JENN LEE提供
Jamie Wei Huang秋冬時裝作品以剛直的線條、鮮豔幾何的大衣色塊為主。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang秋冬時裝作品以剛直的線條、鮮豔幾何的大衣色塊為主。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang作品由攝影師葉子逸操刀拍攝。圖／Jamie Wei Huang提供
Jamie Wei Huang作品由攝影師葉子逸操刀拍攝。圖／Jamie Wei Huang提供
93歲的時尚潮嬤郝雲娟詮釋JENN LEE金屬拉鍊洋裝，以梳高銀白髮搭配霸氣紅唇。圖／JENN LEE提供
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鹿港 高捷

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