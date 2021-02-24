台灣設計師黃薇、李維錚 倫敦時裝周奔赴山海的張力

在倫敦時裝周官方日程發布新作的台灣設計師黃薇Jamie Wei Huang、李維錚JENN LEE，分別以台灣標誌風景為背景、山林3D影片為主題發表了2021秋冬系列，表現時裝的張力。

Jamie Wei Huang作品「離．徑 」以 老鷹合唱團歌曲「Hotel California 」歌曲中的隱喻故事為發想，彷彿掌握隨時離開的自由卻囚禁其中無可自拔，時裝作品以剛直的線條、鮮豔幾何的大衣色塊，在濱海岩石的冷色調中，表現出強烈的對比視覺；服裝的細節做工、菱格紋針織，成為男女服裝的拼接表現，帽飾則來自與鹿港創立20多年的SUN YORKOS合作。計畫2月26日首播的影片中，製作團隊以台灣標誌山林景色為背景，在台灣獨立搖滾樂團 「廢埕」 的樂曲中演繹著影像、舞蹈與時裝的揉合創作能量。

JENN LEE則是邀請到演員高捷和女兒高愛、歌手YELLOW黃宣等名人詮釋秋冬新作，攜手金馬特效團隊以VR虛擬實境科技表現「變」與「流動」的視覺，型塑「人林合一」的影像，以東方哲學思想中的宇宙是恆變、自然融合和活在當下作為靈感來源，運用生物可分解及抗菌的科技環保布料、與拉鍊大廠KCC合作，延續2021春夏系列的廢棄牛仔重製概念，在服裝上點綴金屬的雞眼（eyelet）創造華麗流動感，保持JENN LEE的Sport Lux風格。

█Jamie Wei Huang 2021秋冬作品 「離．徑 」2月26日首播：

https://www.youtube.com/watch?v=NJAJywj0VpA

█JENN LEE 2021秋冬 Love Planet VR360：