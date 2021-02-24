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「同年月日壽星」免費住台南遠東！還有17折入住方案
快來對對出生年月日！香格里拉台南遠東國際大飯店將於3月23日邁入第12年，周年慶推出「對號入住」系列優惠住房專案，其中，3月限定，徵求2009年3月23日與飯店「同年同月同日壽星」，可免費於周一至四期間入住一晚。
此外，飯店也專為「3月23日壽星」打造優惠雙人住房，15坪尊榮客房每房每晚2,021元 (原價11,781元，約17折)，周一至周四入住睡到自然醒不含早餐，另可加價978元享豐盛自助式雙人早餐；好康加碼至4月30日前，消費者身份證號含有「0、2、3、9」任一碼，以「優享價」訂房享85折優惠。專案需透過飯店官網或電話預訂，折扣後需加10%服務費和5%稅金。
香格里拉台南遠東國際大飯店周年慶「對號入住」系列優惠住房專案，每組身分證限使用1次，且需本人入住，入住時要出示身分證或健保卡。飯店地址：台南市東區大學路西段89號，電話：06-702-8899。
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