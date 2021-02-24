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連假買起來！全聯哈根達斯限時驚喜價 消費滿千贈千點

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
限時6天，全聯哈根達斯指定口味品脫杯單件享驚喜優惠價。圖／全聯福利中心提供
限時6天，全聯哈根達斯指定口味品脫杯單件享驚喜優惠價。圖／全聯福利中心提供

終於到了星期三，離228連假就不遠了！迎接3天連假，全聯福利中心集結線上線下祭出優惠，除了超邪惡的哈根達斯驚喜優惠價外，「PXGo!全聯線上購」也推出限定「連假小確幸」滿1,000元贈1,000點活動；另「小時達」還有爆殺商品下殺好康，讓消費者限時搶購。而連假過後的開工，全聯門市也有伯朗精品系列咖啡豆任選買1送1，幫消費者提振精神。

即日起至3月1日於全台共870家有哈根達斯冰箱的門市，特別推出哈根達斯限時6天優惠，購買指定品項品脫杯單件享「驚喜優惠價」，口味包含草莓、花生醬、抹茶、香草、淇淋巧酥、哈密瓜、芒果、巧克力、檸檬柑橘、覆盆子雪酪、巧克力布朗尼特調等，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

喜歡線上購物一次把常用商品買齊分次取的消費者，也別錯過PXGo!自2月27日至3月1日限定3天推出的「連假小確幸」優惠活動，活動期間除了有超過40支爆殺商品外，消費者單日累計消費每滿1,000元以上，並使用PX Pay支付，還可獲得1,000福利點數，等於10%回饋。「小時達」外送服務也於2月26日至3月4日祭出期間限定加碼活動，限定商品最低下殺7折起，使用PX Pay支付，還可享不限金額10%福利點回饋。

面對連假過後的開工日，全聯門市更貼心推出了伯朗精品系列指定4款咖啡豆買1送1優惠，2月26日至3月11日期間，福利卡友憑卡扣10點，即可享單袋特價317元、任選買1送1好康。

全聯2月26日至3月11日期間，福利卡友憑卡扣10點，即可享伯朗精品系列指定4款咖啡豆單袋特價317元、任選買1送1好康。圖／全聯福利中心提供
全聯2月26日至3月11日期間，福利卡友憑卡扣10點，即可享伯朗精品系列指定4款咖啡豆單袋特價317元、任選買1送1好康。圖／全聯福利中心提供

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