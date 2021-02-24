華航宣布「空中女王」告別飛行 延至3月20日起飛

眾所期待、在台灣服役30年的「空中女王」即將光榮退役，原訂2月6日展開飛行最終回，未料因為桃園疫情增溫而暫緩。不過華航今天宣布，將於3月20日起飛，再度成為航空迷焦點。

華航「空中女王」1990年於台灣服役以來，飛行足跡遍及全世界，因為外型優美、擁有特殊的雙層飛機設計，廣受旅客喜愛，載客量更稱霸全球之冠近40年，服務過無數海內外旅客，雄厚飛行資歷難以取代。

為讓旅客再次感受空中女王的迷人風采，華航與KKday舉辦「空中女王Farewell Party─后翼起飛 」。當天將由華航波音747-400客機執飛（專屬班號CI2747），從桃園機場起飛前往日本富士山，飛行時間預計為5小時40分鐘，該架客機也是波音公司所生產的全球最後一架747-400客機，別具歷史意義。

華航說，「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動開賣時，商務艙1分鐘內隨即秒殺，經濟艙於3分鐘內全數完售。