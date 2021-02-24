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泫雅和男友在COACH TV尬舞又啵啵 水原希子用托特包汲水澆花

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
COACH發表2021秋季系列。圖／COACH提供
COACH發表2021秋季系列。圖／COACH提供

COACH以電視節目方式發表2021的秋季COACH Forever系列，仍然由品牌好友們詮釋秀圖，Juergen Teller掌鏡攝影，這支「COACH TV」電視劇以各式各樣的影片剪輯在一起，相當生活化，而2021秋季發表則成為其中一段節目，復古有趣的表現了多元化的生活面向，看起來令人覺得輕鬆愉快。

影片中包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在復古電話亭中唱歌；韓星泫雅（HyunA）和男友PENTAGON成員金曉鐘（E'Dawn）為了爭搶餅乾而開始跳舞，最後借位甜蜜擁吻；凱亞葛柏（Kaia Gerber）和惹人愛憐的小白狗一起入鏡，以及水原希子用托特包汲水澆花的搞笑畫面，片尾還有可愛的羊駝，相當逗趣，讓人看完忍不住會心微笑。執行創意總監Stuart Vevers表示，在這個獨特年代，希望新款單品與時尚秀大片能體現思潮、呼應現況，更盼望呈現方式能夠娛樂、啟發群眾。

Stuart Vevers主張生活化穿衣哲學，強調社群意識與環保永續的精神，運用不同季別的單品來混搭造型，連結過去、現在、與未來。在「身心靈舒適（creature comforts）」的概念主題下，靈感來自室內與戶外的寬鬆、多層次穿搭造型，同時與美國經典品牌Schott NYC合作，聯名推出豐盈蓬鬆的寬版Shearling大衣與皮革夾克，點綴各種俏皮可愛的動物刺繡，深受喜愛的Rogue手袋也成為當季重點。

█COACH Forever 2021秋季「身心靈舒適」發表影片連結：

https://www.youtube.com/watch?v=REd8SE8SA7g

深受喜愛的Rogue手袋新款成為COACH 2021秋季重點。圖／COACH提供
深受喜愛的Rogue手袋新款成為COACH 2021秋季重點。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列中變換造型和小白狗一起入鏡。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列中變換造型和小白狗一起入鏡。圖／COACH提供
E'Dawn和女友泫雅都演出2021秋季系列的COACH TV。圖／COACH提供
E'Dawn和女友泫雅都演出2021秋季系列的COACH TV。圖／COACH提供
水原希子在COACH 2021秋季發表展現各式各樣鬼靈精怪的舉動與造型。圖／COACH提供
水原希子在COACH 2021秋季發表展現各式各樣鬼靈精怪的舉動與造型。圖／COACH提供
凱亞葛柏在穿著米奇針織衫，搭配松鼠別針、白雪公主項鍊等飾品。圖／COACH提供
凱亞葛柏在穿著米奇針織衫，搭配松鼠別針、白雪公主項鍊等飾品。圖／COACH提供
泫雅展現COACH 2021秋季造型。圖／COACH提供
泫雅展現COACH 2021秋季造型。圖／COACH提供
泫雅戴上2021秋季系列推出的荷葉邊帽款。圖／COACH提供
泫雅戴上2021秋季系列推出的荷葉邊帽款。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列與惹人愛憐的小白狗一起拍攝。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列與惹人愛憐的小白狗一起拍攝。圖／COACH提供
古靈精怪的水原希子也以多款造型表現2021秋季系列。圖／COACH提供
古靈精怪的水原希子也以多款造型表現2021秋季系列。圖／COACH提供
COACH 2021秋季的秀圖是令人感到親切的生活風格。圖／COACH提供
COACH 2021秋季的秀圖是令人感到親切的生活風格。圖／COACH提供
泫雅和男友E'Dawn成為COACH TV的第一段影片，兩人熱烈尬舞。圖／COACH提供
泫雅和男友E'Dawn成為COACH TV的第一段影片，兩人熱烈尬舞。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列中和小白狗一起入鏡。圖／COACH提供
凱亞葛柏在COACH 2021秋季系列中和小白狗一起入鏡。圖／COACH提供

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