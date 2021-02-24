泫雅和男友在COACH TV尬舞又啵啵 水原希子用托特包汲水澆花

COACH以電視節目方式發表2021的秋季COACH Forever系列，仍然由品牌好友們詮釋秀圖，Juergen Teller掌鏡攝影，這支「COACH TV」電視劇以各式各樣的影片剪輯在一起，相當生活化，而2021秋季發表則成為其中一段節目，復古有趣的表現了多元化的生活面向，看起來令人覺得輕鬆愉快。

影片中包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）在復古電話亭中唱歌；韓星泫雅（HyunA）和男友PENTAGON成員金曉鐘（E'Dawn）為了爭搶餅乾而開始跳舞，最後借位甜蜜擁吻；凱亞葛柏（Kaia Gerber）和惹人愛憐的小白狗一起入鏡，以及水原希子用托特包汲水澆花的搞笑畫面，片尾還有可愛的羊駝，相當逗趣，讓人看完忍不住會心微笑。執行創意總監Stuart Vevers表示，在這個獨特年代，希望新款單品與時尚秀大片能體現思潮、呼應現況，更盼望呈現方式能夠娛樂、啟發群眾。

Stuart Vevers主張生活化穿衣哲學，強調社群意識與環保永續的精神，運用不同季別的單品來混搭造型，連結過去、現在、與未來。在「身心靈舒適（creature comforts）」的概念主題下，靈感來自室內與戶外的寬鬆、多層次穿搭造型，同時與美國經典品牌Schott NYC合作，聯名推出豐盈蓬鬆的寬版Shearling大衣與皮革夾克，點綴各種俏皮可愛的動物刺繡，深受喜愛的Rogue手袋也成為當季重點。

█COACH Forever 2021秋季「身心靈舒適」發表影片連結：