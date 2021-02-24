到底有多渴？這個網站讓你隨時來點微醺白噪音

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

雖然台灣防疫有成，但其實歐美各國大多疫情嚴峻，並未有好轉趨勢。全世界處於低接觸隔離時代，連帶社交娛樂也多所限制。但墨西哥餐酒吧MAVERICK MTY突發奇想，打造出名為「我想念我的酒吧（I Miss My Bar）」的趣味網站，讓人隨時可點開特製情境音效，一「解」酒吧癮！

「酒保工作中（Bartender Working）」是將冰塊加入雪克杯，在杯中搖晃碰撞的冰涼輕快音響，點開「Serving Drinks」，則像是將充滿氣泡滿的液體注入杯中，「人聲交談（People Talking）」則嘗試還原酒館裡鄰近人們的實際交談，另外還有「客滿（Full Room）」、「雨聲（Rain on Window）」、「夜間情境（Night Ambiance）」，與街道情境（Street Ambiance），一共七種情境音效，可單獨點開，或疊加播放。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

原來對MAVERICK而言，酒吧不只是販售調製含有酒精美味飲品的所在，更是與朋友相聚、認識有趣新朋友、自在社交的場合。酒吧於是異想天開，打造了imissmybar.com的網站，並將上述七種音效內建在網頁中。如果只能一個人在家，卻想沈浸在酒吧的特別情趣中時？且打開I Miss My Bar網站，用音聲為微醺添增氣氛吧！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。