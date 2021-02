到底有多渴？這個網站讓你隨時來點微醺白噪音

※提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量,害人害己。

雖然台灣防疫有成,但其實歐美各國大多疫情嚴峻,並未有好轉趨勢。全世界處於低接觸隔離時代,連帶社交娛樂也多所限制。但墨西哥餐酒吧MAVERICK MTY突發奇想,打造出名為「我想念我的酒吧(I Miss My Bar)」的趣味網站,讓人隨時可點開特製情境音效,一「解」酒吧癮!

「酒保工作中(Bartender Working)」是將冰塊加入雪克杯,在杯中搖晃碰撞的冰涼輕快音響,點開「Serving Drinks」,則像是將充滿氣泡滿的液體注入杯中,「人聲交談(People Talking)」則嘗試還原酒館裡鄰近人們的實際交談,另外還有「客滿(Full Room)」、「雨聲(Rain on Window)」、「夜間情境(Night Ambiance)」,與街道情境(Street Ambiance),一共七種情境音效,可單獨點開,或疊加播放。

原來對MAVERICK而言,酒吧不只是販售調製含有酒精美味飲品的所在,更是與朋友相聚、認識有趣新朋友、自在社交的場合。酒吧於是異想天開,打造了imissmybar.com的網站,並將上述七種音效內建在網頁中。如果只能一個人在家,卻想沈浸在酒吧的特別情趣中時?且打開I Miss My Bar網站,用音聲為微醺添增氣氛吧!

