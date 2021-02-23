限時33天！大心×蜷尾家「覆盆莓玫瑰霜淇淋」粉嫩上桌

瓦城旗下的泰式麵食品牌「大心」，繼過去與蜷尾家聯名推出荔枝鳳梨、花生牛奶等多種口味的霜淇淋之後，今年春季再度攜手，自2月27日起，於全台門市限量推出「覆盆莓玫瑰霜淇淋」，除了可享加購優惠外，加價70元，還可獲得「蜷尾家聯名帆布袋」。

大心以新泰式麵食為出發點，推出有酸辣蕃茄豬肉麵、咖哩雞腿麵、椒麻雞拌麵、泰式牛肉船麵等異國風味餐點，另外還有蝦醬雞翅、啾心小蝦餅等等副餐點心。而大心的特色之一，就是店內設有霜淇淋機，供應黑火山芝麻霜淇淋，許多民眾用餐完之後，都會加購霜淇淋作為飯後甜點，成為店內的經典組合。為了滿足顧客，大心過去也曾推出泰式奶茶、黑火山芝麻巧酥等不同口味的冰品，在2019年時，還與蜷尾家聯名推出荔枝鳳梨、花生牛奶、坪林包種茶口味的霜淇淋，單月賣出近5萬支。

睽違2年，大心今年再度攜手蜷尾家，自2月27日至3月31日期間推出「覆盆莓玫瑰霜淇淋」，擁有覆盆莓的酸甜滋味與奶香，還帶有淡淡的玫瑰香氣，口感清爽。不僅外觀呈現討喜的粉紅色，還使用花瓣形狀的餅乾作為基底。單點原價130元，點用主餐即可享99元加購價。另外加價70元，則可獲得價值169元的蜷尾家聯名帆布袋。