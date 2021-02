摺紙造型的小動物太可愛了！鎮金店祈願Cutie生肖吊墜

一摺二壓,三生萬物,摺疊簡單,創意無限。鎮金店(Just Gold)自傳承百年的摺紙藝術中汲取靈感,以現代角度重新演繹,推出全新「祈願Cutie」生肖純金系列吊墜,可愛討喜又生動的動物造型,適合生日、彌月送禮,非常適合日常配搭,能為配戴者帶來美好幸運。

以現代摺紙藝術勾勒出線條簡約且立體感十足的十二生肖吊墜,均以精湛的手工技術創作,全新「祈願Cutie」生肖純金系列按照摺紙藝術的「摺、壓」工藝創造出備有獨特線條的立體生肖造型,以細緻的純金配合精細的勾光工藝和光沙對比,創造出極富層次感的摺疊效果,讓12種生肖的動物展現出唯妙唯肖的靈巧造型。 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜狗,13,800元。圖/鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜虎,13,800元。圖/鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜雞,14,600元。圖/鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜,13,800元起。圖/鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜蛇,13,800元。圖/鎮金店提供