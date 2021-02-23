摺紙造型的小動物太可愛了！鎮金店祈願Cutie生肖吊墜

一摺二壓，三生萬物，摺疊簡單，創意無限。鎮金店（Just Gold）自傳承百年的摺紙藝術中汲取靈感，以現代角度重新演繹，推出全新「祈願Cutie」生肖純金系列吊墜，可愛討喜又生動的動物造型，適合生日、彌月送禮，非常適合日常配搭，能為配戴者帶來美好幸運。

以現代摺紙藝術勾勒出線條簡約且立體感十足的十二生肖吊墜，均以精湛的手工技術創作，全新「祈願Cutie」生肖純金系列按照摺紙藝術的「摺、壓」工藝創造出備有獨特線條的立體生肖造型，以細緻的純金配合精細的勾光工藝和光沙對比，創造出極富層次感的摺疊效果，讓12種生肖的動物展現出唯妙唯肖的靈巧造型。 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜狗，13,800元。圖／鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜虎，13,800元。圖／鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜雞，14,600元。圖／鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜，13,800元起。圖／鎮金店提供 Just Gold鎮金店「祈願Cutie」生肖吊墜蛇，13,800元。圖／鎮金店提供