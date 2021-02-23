刀劍傳說再升級？Roger Dubuis圓桌騎士腕表 王者再臨

傳說中的「圓桌武士」，是中世紀王朝的高階騎士，並首次出現在「不列顛傳說」中。圓桌武士效忠於亞瑟王，除了具有高超的劍術，更以榮譽、團結為信念，並以保衛王國和平為己任。雖然圓桌武士是虛構的情節，但高貴的情操仍令人景仰。瑞士鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）近日推出最新王者系列圓桌騎士腕表，嘗試召喚出時間長河中的勇氣與信念。

事實上，過往品牌曾於2017年推出圓桌武士概念DBEX0511腕表。12位迷你、精湛的古銅劍士，在墨玉面盤上相遇，再現了具有500多年歷史的史詩傳說；2018年時再有玫瑰金版本的騎士，面盤並以藍色琺瑯打造，如詩如畫，日前並於台北101展出。