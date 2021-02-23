宅在家也能神遊斯貝賽區 百樂門酒廠推出線上虛擬參觀

成立於1898年、位於蘇格蘭斯貝賽區的威士忌酒廠百樂門（Benromach），與蘇格蘭虛擬技術專家View360合作，運用3D技術提供互動式線上虛擬參觀，讓受到疫情影響而無法親身前往的威士忌愛好者，還是有機會透過線上活動，進一步了解關於百樂門威士忌的種種細節。

百樂門酒廠經理KeithCruickshank表示：「我們一直很歡迎參訪者和威士忌愛好者到我們的酒廠參觀，直接了解我們獨特的威士忌。無論是現在還是未來、無論您身在何處，我們都希望您能親自體驗我們的酒廠，很高興我們尋找到創新的虛擬方式，來歡迎參觀者蒞臨酒廠。」

相較於市面上常見的斯貝賽威士忌品牌，帶有特殊復古煙燻味的百樂門，一直都是金字塔頂端威士忌愛好者的口袋名單。百樂門核心系列還包括10年、15年、原桶強度的年份威士忌、有機威士忌與煙燻泥煤（Peat Smoke）威士忌。

Visit Scotland蘇格蘭斯貝賽區總監Jo Robinson表示：「斯貝賽擁有蘇格蘭一半以上的麥芽威士卡酒，以其出色的威士卡而聞名，這使得它成為發現更多蘇格蘭著名威士卡的理想之地，但不幸的是，今年因為疫情，世界各地大部分的人都無法親自體驗到斯佩塞的魅力。 」