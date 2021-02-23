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甯采臣穿越變時髦了？BURBERRY秋冬男裝戶外風格超帥
BURBERRY發表秋冬系列男裝，以濃厚的戶外運動形貌表現都會穿搭，並融入英倫風格、品牌經典元素等細節，將國旗、星星、旗穗等運用異材質拼接，創作出富有新鮮感的男裝。
首席創意總監Riccardo Tisci表示，「2021秋冬是我首次設計的BURBERRY全男裝系列，希望藉此禮讚自由表達的精神；當我們被困在室內的時候，都渴望回歸戶外、懷念大自然的美好，因此以二十世紀初廣泛使用的英國工藝品和流行戶外活動為靈感，表現逃離繁華都市、探索未知鄉間的服裝風格，將人與人之間的互助、友誼和善良與大自然連結。」發表會場選定BURBERRY倫敦攝政街的旗鑑店，以重新設計過的展示空間，呈現全新男裝系列，現代探險家、拓荒者和先驅家都是靈感來源，功能性服裝、配件的表現，令人想起昔時電影「倩女幽魂」中甯采臣的裝束，之中的多工背包尤其讓人期待看到它的細節與工藝。
朝氣、活力是整體氛圍，剪裁上挑戰了古典主義，而品牌經典標誌例如風衣或米色等元素，則有新的詮釋。前季的動物王國 ，也轉化為印花或版型，例如針織帽的輪廓來自麋鹿的形象發想，靴子和運動鞋也被形塑成類蹄模樣，更藉此與自然產生聯繫；主要用色包括深褐、深酒、城市灰、淺藍和淺粉等色調搭配。而在精神層面，旗艦店位於攝政街121號，曾是著名畫廊所在，如今BURBERRY也想將重視藝術、手工藝的精神發揮在設計中，藉摩登時裝追溯此地點的歷史軌跡，向手工創作技藝致敬。
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