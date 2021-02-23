酒標就是藝術品 麥卡倫海外發表時代軼事系列13個酒款

麥卡倫（Macallan）與英國知名普普藝術家Peter Blake合作，在海外推出「時代軼事（Anecdotes of Ages Collection）」系列，該系列包括13瓶於1967年蒸餾的麥卡倫單一麥芽威士忌。這是麥卡倫與Peter Blake的第三度合作，而1967年正是Peter Blake透過普普藝術大放光芒的一年；那年他幫披頭四（Beatles）設計了《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》專輯封面。

「時代軼事系列」13個酒款的每一個酒標，都是藝術品；對收藏家來說，不但瓶中的1967年蒸餾的麥卡倫威士忌很珍貴，每一瓶酒的酒標也都是獨一無二的藝術品。

這13個酒款的酒標內容，記錄了在麥卡倫發展歷史上有重大意義的所有人、事、物與自然環境。每一個酒款皆透過手工方式，以軟木塞封瓶，並以橡木盒包裝，並有以真皮為書套的「時代軼事系列」專屬手冊，以及出廠證書。

下個月蘇富比（Sotheby's）將為「時代軼事系列」舉行拍賣會，拍賣所得將捐給位於美國紐約的索羅門．古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum）。

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