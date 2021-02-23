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黑鮪魚3吃好奢侈！黑毛屋本家「黑鮪+和牛鍋物」登場　

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
透過涮煮、丼飯、茶漬飯等型態，可帶來「黑鮪魚3吃」的樂趣。圖／乾杯提供
透過涮煮、丼飯、茶漬飯等型態，可帶來「黑鮪魚3吃」的樂趣。圖／乾杯提供

乾杯旗下的日式鍋物「黑毛屋本家」，今年以日式鄉土鍋物「蔥鮪鍋」為基礎，透過涮煮、丼飯、茶漬飯等型態，帶來「黑鮪魚3吃」的鍋物料理型態，並且再搭配日本和牛等食材，讓今年因疫情無法赴日旅遊的民眾，可以以舌尖一解相思之苦。

每年4月至6月期間，乃是黑鮪魚最肥美的時節，豐盈的油脂，也讓黑鮪魚擁有「深海黑鑽石」的美名。在眾多的黑鮪魚料理中，「蔥鮪鍋」源自江戶時代，由於當初冷凍技術尚未成熟，且鮪魚不易醃漬保存、價格不高，因此當時的民眾把鮪魚、蔥、醬油等食材一同下鍋烹煮，形成「蔥鮪鍋」，乃是當時高人氣的庶民火鍋。隨著時代演變，如今不僅保存技術發達，黑鮪魚也成為高檔食材，蔥鮪鍋更成為高檔的鍋物料理。

自3月2日至5月31日期間，黑毛屋本家即以蔥鮪鍋為靈感，推出「蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋」。擔任主角的黑鮪魚，產地來自地中海、東港，第1吃可將黑鮪魚中腹、赤身置於高湯中涮煮，以3分熟的狀態入喉，品嚐得到中腹充沛的油脂香氣、赤身紮實的口感。第2吃則是將生黑鮪魚丁配上鮪魚泥、黃蘿蔔丁，鋪於調味過的日本產越息米飯上，製作成鑽石黑鮪魚丼，再以山葵、蔥花勾出豐富的口感與滋味。

至於第3吃，則是將鮪魚丼淋上融入鮪魚油脂的高湯，製作成奢侈的茶漬飯，享受雅緻的和風食感。套餐中同時搭配高等級日本和牛、蛤蜊、手工雞肉丸，以及春季蔬菜盤，每套1,680元。

蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋，每套1,680元。圖／乾杯提供
蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋，每套1,680元。圖／乾杯提供

黑鮪魚 日本和牛 鑽石

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