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以為是洋裝其實是小短褲 Valentino春夏系列浪漫實穿

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Valentino春夏系列把浪漫風格變得更實際。圖／Valentino提供、記者吳曉涵攝影
Valentino春夏系列把浪漫風格變得更實際。圖／Valentino提供、記者吳曉涵攝影

從古到今，「浪漫」這兩字總給人不切實際的印象，而擅長把「浪漫主義」融入設計理念的Valentino，近幾季一直嘗試在其中注入更多實際面元素，以符合創意總監Pierpaolo Piccioli為現代女性重新定義的浪漫概念穿搭。

每天都要好好裝扮是一種浪漫，穿出個人獨特氣質也是一種浪漫，把實用主義藏在浪漫風格的設計中，更是一種體貼浪漫。Valentino今年春夏系列運用了許多「外顯」的浪漫元素像是蕾絲、荷葉邊、大面積印花等等，但藏於「內在」的巧思則增添穿搭的便利性。像是設計在看似細肩帶小洋裝和鏤空洋裝裡的連身褲、長洋裝裙子裡附上排扣的小短褲等，還有臀部不密合的貼花設計窄裙等等，都讓穿著的舒適度、活動的方便性大大提升，即使不能劈腿、翻筋斗，但大步跨越、跳舞都是沒問題的。

在許多細節處也能發現高訂工藝手法，透膚網紗鏤空設計運用了密密麻麻的小亮片裝飾，棉麻材質的長洋裝裙擺一片片雕花處理細膩可愛。顏色方面也從簡約的黑、白、大地色到鮮豔的螢光綠、桃紅色等等，無論是修身的剪裁或oversize男友風設計，都充滿了俐落率性的春夏氣息。本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值，與飄逸材質襯衫也混搭出隨興復古的時尚感。

配件方面，延續早春系列主打Roman Stud大鉚釘元素，在包款和標誌性的尖頭鞋上都可以看見放大的金屬鉚釘，帥氣度更加倍。

Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
花朵印花元素同時出現在男女裝設計上。圖／Valentino提供
花朵印花元素同時出現在男女裝設計上。圖／Valentino提供
(左)螢光桃紅外套式襯衫93,000元，皮革短褲89,000元，Roman Stud中型小羊皮大鉚釘鍊帶包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。(右)印花圖紋襯衫93,000元，Roman Stud黑色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
(左)螢光桃紅外套式襯衫93,000元，皮革短褲89,000元，Roman Stud中型小羊皮大鉚釘鍊帶包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。(右)印花圖紋襯衫93,000元，Roman Stud黑色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud鞋，40,200元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud鞋，40,200元。圖／Valentino提供
針織刺繡上衣97,500元，鏤空蕾絲刺繡長裙29萬元，Roman Stud粉色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
針織刺繡上衣97,500元，鏤空蕾絲刺繡長裙29萬元，Roman Stud粉色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
花朵造型鏤空刺繡洋裝31萬4,000元，粉色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
花朵造型鏤空刺繡洋裝31萬4,000元，粉色小羊皮大鉚釘提包95,000元，Roman Stud大鉚釘裝飾平底鞋39,400元。圖／Valentino提供
長洋裝裙子裡還附上排扣的小短褲等。圖／Valentino提供
長洋裝裙子裡還附上排扣的小短褲等。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
在許多細節處也能發現高訂工藝手法，透膚網紗鏤空設計運用了密密麻麻的小亮片裝飾。圖／Valentino提供
在許多細節處也能發現高訂工藝手法，透膚網紗鏤空設計運用了密密麻麻的小亮片裝飾。圖／Valentino提供
本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值。記者吳曉涵／攝影
本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值。記者吳曉涵／攝影
鏤空洋裝裡配有連身褲，方便活動。圖／Valentino提供
鏤空洋裝裡配有連身褲，方便活動。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud鞋，39,400元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud鞋，39,400元。圖／Valentino提供
與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲和飄逸材質襯衫混搭出隨興復古的時尚感。圖／Valentino提供
與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲和飄逸材質襯衫混搭出隨興復古的時尚感。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Roman Stud包，95,000元。圖／Valentino提供
看似細肩洋裝其實是連身褲的設計。圖／Valentino提供
看似細肩洋裝其實是連身褲的設計。圖／Valentino提供
本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值。記者吳曉涵／攝影
本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值。記者吳曉涵／攝影

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