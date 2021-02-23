以為是洋裝其實是小短褲 Valentino春夏系列浪漫實穿

從古到今，「浪漫」這兩字總給人不切實際的印象，而擅長把「浪漫主義」融入設計理念的Valentino，近幾季一直嘗試在其中注入更多實際面元素，以符合創意總監Pierpaolo Piccioli為現代女性重新定義的浪漫概念穿搭。

每天都要好好裝扮是一種浪漫，穿出個人獨特氣質也是一種浪漫，把實用主義藏在浪漫風格的設計中，更是一種體貼浪漫。Valentino今年春夏系列運用了許多「外顯」的浪漫元素像是蕾絲、荷葉邊、大面積印花等等，但藏於「內在」的巧思則增添穿搭的便利性。像是設計在看似細肩帶小洋裝和鏤空洋裝裡的連身褲、長洋裝裙子裡附上排扣的小短褲等，還有臀部不密合的貼花設計窄裙等等，都讓穿著的舒適度、活動的方便性大大提升，即使不能劈腿、翻筋斗，但大步跨越、跳舞都是沒問題的。

在許多細節處也能發現高訂工藝手法，透膚網紗鏤空設計運用了密密麻麻的小亮片裝飾，棉麻材質的長洋裝裙擺一片片雕花處理細膩可愛。顏色方面也從簡約的黑、白、大地色到鮮豔的螢光綠、桃紅色等等，無論是修身的剪裁或oversize男友風設計，都充滿了俐落率性的春夏氣息。本季還有與Levi’s聯名的1969 - 517經典小喇叭牛仔褲，特別打造的獨一無二褲標，別具收藏價值，與飄逸材質襯衫也混搭出隨興復古的時尚感。

配件方面，延續早春系列主打Roman Stud大鉚釘元素，在包款和標誌性的尖頭鞋上都可以看見放大的金屬鉚釘，帥氣度更加倍。