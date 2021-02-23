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倡議Mix & Match混搭 海瑞溫斯頓輕巧演示奢華新日常

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓The One枕型切工訂婚鑽戒與鑽石線戒，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓The One枕型切工訂婚鑽戒與鑽石線戒，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

人們喜愛珠寶，有時是因品牌享有良好聲譽、有時是因珠寶帶來宛如魔法般的怦然心動。擁有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），近期推出多個簡約不失奢華的華麗珠寶，透過顏色、樣式、風格的堆疊，創造出Mix & Match的自由造型魅力。

The One系列枕型切工鑽石婚戒，主石提供1克拉以上的多種選擇，外緣再以密釘鑲嵌鑽石環繞，烘托中央主的極致切工，展現其獨一無二的魅力，另有鑽石線戒可自由搭配選擇；Winston Gate系列珠寶則有著環形墜鍊、耳環、手鍊及戒指，並飾有一朵鉑金、18K黃金或玫瑰金的環形花飾，當不同色澤的貴金屬小花自由搭配組合，像一方隨身盛放、花香滿溢的花園，自帶芬芳。

可當成手鍊、也能當成墜鍊垂掛於胸前的Charms系列，屬海瑞溫斯頓的入門級珠寶，水滴造型、阿拉伯數字的8、小巧宛如鑽戒的設計、有著Harry Winston品牌縮寫HW字母的迷你吊牌，除了巧妙將品牌元素納入作品，珠寶可當成日常的閃耀配件、也可搖身一變成為定情信物，註記屬於彼此的重要時刻。

可以當成手鍊、也能當成墜鍊垂掛於胸前的Charms系列，巧妙將品牌元素納入作品，可當成日常生活的閃耀配件、也可搖身一變成為定情信物。圖 / Harry Winston提供。
可以當成手鍊、也能當成墜鍊垂掛於胸前的Charms系列，巧妙將品牌元素納入作品，可當成日常生活的閃耀配件、也可搖身一變成為定情信物。圖 / Harry Winston提供。
擁有眾多經典系列的海瑞溫斯頓（Harry Winston），倡議自由搭配珠寶，堆疊出寶石與鑽石的無限可能風采。圖 / Harry Winston提供。
擁有眾多經典系列的海瑞溫斯頓（Harry Winston），倡議自由搭配珠寶，堆疊出寶石與鑽石的無限可能風采。圖 / Harry Winston提供。
有著Harry Winston品牌縮寫字母H、W字樣的小巧吊飾，可額外添購，成為Charm珠寶的一部份。圖 / Harry Winston提供。
有著Harry Winston品牌縮寫字母H、W字樣的小巧吊飾，可額外添購，成為Charm珠寶的一部份。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 鑽石 品牌

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