倡議Mix & Match混搭 海瑞溫斯頓輕巧演示奢華新日常

人們喜愛珠寶，有時是因品牌享有良好聲譽、有時是因珠寶帶來宛如魔法般的怦然心動。擁有「鑽石之王」、「明星的珠寶商」美名的頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston），近期推出多個簡約不失奢華的華麗珠寶，透過顏色、樣式、風格的堆疊，創造出Mix & Match的自由造型魅力。

The One系列枕型切工鑽石婚戒，主石提供1克拉以上的多種選擇，外緣再以密釘鑲嵌鑽石環繞，烘托中央主的極致切工，展現其獨一無二的魅力，另有鑽石線戒可自由搭配選擇；Winston Gate系列珠寶則有著環形墜鍊、耳環、手鍊及戒指，並飾有一朵鉑金、18K黃金或玫瑰金的環形花飾，當不同色澤的貴金屬小花自由搭配組合，像一方隨身盛放、花香滿溢的花園，自帶芬芳。