臉龐閃耀絕美珍珠光！香奈兒珍珠光感限量彩妝讓臉發亮

低調、優雅的珍珠，最能襯托女人的獨特魅力，而香奈兒最經典的長珍珠串鍊、斜紋軟呢、小黑洋裝等元素，也被香奈兒彩妝創意工作室汲取靈感，成為2021全新珍珠光感限量彩妝系列，將最經典的風格語彙，化成臉上最迷人的光彩。

香奈兒以日本Akoya珍珠為設計元素，將珍珠光澤中的白色、粉色，以及大溪地珍珠的幻彩光澤，便化為彩妝打亮盤、聚光棒、眼影、COCO唇膏與超炫耀的唇膏，推出全新限量色號，讓女人在春夏彩妝閃耀優雅光芒。

限量香奈兒光燦珍珠亮采盤，能為臉上增添光彩，刻印珍珠圖騰浮雕，輔以珍珠光圈圍繞雙C Logo，如同香奈兒經典的鈕扣，帶點玫瑰香檳光澤，可在局部或全臉打亮，綻放珍珠串鏈般的容光。香奈兒水潤聚光棒有兩款新色，包括帶有清新粉色系的晶潤珊瑚、珍珠光芒的貝殼光，讓亞洲女性的臉部輪廓更為立體。

眼部彩妝也是重點，香奈兒四色眼影#374幻彩珍珠有著4種配色，包括純白色、粉色珍珠光澤、蜜桃粉與桐紫色，可以淺色到深度疊擦，巧妙為眼睛加上光澤；亮采立體眼彩筆有#38酒紅、#40深棕兩款新色，都能讓雙眸更顯深邃。

熱賣的唇膏均主打粉色系，COCO唇膏有清新粉色的#498光芒、蜜桃粉的#496溫柔，讓春天的女性更有魅力；超炫耀的唇膏則是璀璨木玫瑰色的#192深刻、COCO晶亮水唇膏則是棕粉色#156蔓越莓、象牙粉色的#154白桃，能帶有提亮效果。

指彩也有#889珍珠，可以單擦或當成護色、#891寶石則是紅銅玫瑰木色，微透珠光。