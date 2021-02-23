星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起至4月30日每晚3,980元起入住，即可免費獲得隱藏版「星巴克時代寓所門市隨行卡」。

台北時代寓所去年12月開幕，獨具品味的藝術收藏，成為許多愛好旅居飯店者城市度假首選之一，星巴克目前唯一入駐飯店門市「時代寓所門市」，也位於台北時代寓所一樓，門市沿著牆面窗框打造ㄇ字型樑柱，室內空間挑高，大面落地窗引入街景。

隱藏版的「星巴克時代寓所門市隨行卡」，卡片設計呼應飯店外觀「膠卷與膠卷盒」的設計，一格格被鏡頭捕抓到的時間切片，乘載著旅人的美好回憶，卡片上的鏤空處，猶如一把藏寶盒的秘密鑰匙，準備為旅人開啟一段豐富旅程。

「星巴克時代寓所門市」的早餐時段前兩個小時為飯店住客專屬，除了現煮的飄香咖啡、法國直送的現烤糕點，及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾等，還有「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案；營業時間為7:00~22:30。

「隨行所寓」住房專案至4月30日，下榻精選客房每晚3,980元起，每房每次贈送兩張星巴克時代寓所店特色隨行卡，隨行卡數量有限，送完為止。