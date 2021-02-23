快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克隱藏版的隨行卡。圖／台北時代寓所提供
星巴克隱藏版的隨行卡。圖／台北時代寓所提供

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起至4月30日每晚3,980元起入住，即可免費獲得隱藏版「星巴克時代寓所門市隨行卡」。

台北時代寓所去年12月開幕，獨具品味的藝術收藏，成為許多愛好旅居飯店者城市度假首選之一，星巴克目前唯一入駐飯店門市「時代寓所門市」，也位於台北時代寓所一樓，門市沿著牆面窗框打造ㄇ字型樑柱，室內空間挑高，大面落地窗引入街景。

隱藏版的「星巴克時代寓所門市隨行卡」，卡片設計呼應飯店外觀「膠卷與膠卷盒」的設計，一格格被鏡頭捕抓到的時間切片，乘載著旅人的美好回憶，卡片上的鏤空處，猶如一把藏寶盒的秘密鑰匙，準備為旅人開啟一段豐富旅程。

「星巴克時代寓所門市」的早餐時段前兩個小時為飯店住客專屬，除了現煮的飄香咖啡、法國直送的現烤糕點，及以紐西蘭的優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾等，還有「氮氣系列(Coffee & Tea on Tap)」飲品專案；營業時間為7:00~22:30。

「隨行所寓」住房專案至4月30日，下榻精選客房每晚3,980元起，每房每次贈送兩張星巴克時代寓所店特色隨行卡，隨行卡數量有限，送完為止。

台北時代寓所與星巴克聯推專案。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所與星巴克聯推專案。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所一樓、前往星巴克走道。圖／台北時代寓所提供
台北時代寓所一樓、前往星巴克走道。圖／台北時代寓所提供

星巴克

延伸閱讀

集保結算所迎接金牛年 推動三大專案

228連假「手搖咖啡美食＋樂園」10大優惠手冊！99元玩劍湖山、吃頂呱呱雞翅，還有星巴克買1送1

2大優惠即日開跑！星巴克連19天「全品項買1送1」輕鬆抽、外送平台咖啡買1送1

星巴克、cama為何強推「咖啡訂閱制」？ 可轉送、沒喝完還可退費的背後考量不可不知

相關新聞

疫情衝擊撐不住 華威影城2月底撤出台中廣三SOGO

台中廣三SOGO百貨18樓的華威影城今日發出公告，表示影城將在2月28日結束營業，讓許多消費者相當不捨。廣三SOGO今日...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起...

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。