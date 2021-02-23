聽新聞
test
0:00 / 0:00
信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐
又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓，同時結合亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，打造營業至凌晨2點的韓食燒肉餐酒館，讓信義區宵夜酒場新聚點又多一處。
遠百信義A13的「虎三同」，肉品主打日本宮崎、熊本A5和牛、澳洲M9+和牛、西班牙伊比利豬與台灣在地究好豬的豚肉。除了燒肉，「虎三同」招牌韓食主打泡菜豆腐鍋、海鮮煎餅、石燒烤肉拌飯、起司炸雞經典韓式家常料理，同時還有亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，以雞尾酒佐高檔燒肉的模式為特色，並由世界冠軍調酒師Nick親自設計酒單
位於西區的京站時尚廣場，春季也引進多家美食櫃位登場，包括西區獨家「hungry pans夯堡」進駐B3、3月1日開幕，hungry pans夯堡主打新鮮現做有多達50種新鮮蔬菜、配料。3月1日至3月7日買6吋夯堡+49元套餐送6时夯堡一份。另引進西區獨家、來自板橋人氣水果塔專賣店「ponpie澎派」，3月1日至3月4日購買指定甜點二份+1元，送單人檸檬塔一份，每日限量30組。
來自日本大阪的「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」將首次快閃南台灣，自3月1日至3月15日期間限定15天，快閃高雄漢神巨蛋B1販售，除了「極美自然吐司」、「極生奶油牛奶吐司」兩大明星商品，還有日本原裝進口的15款果醬，讓高雄民眾不用北上也能品嚐在台北引發生吐司旋風的日本生吐司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言