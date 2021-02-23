信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓，同時結合亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，打造營業至凌晨2點的韓食燒肉餐酒館，讓信義區宵夜酒場新聚點又多一處。

遠百信義A13的「虎三同」，肉品主打日本宮崎、熊本A5和牛、澳洲M9+和牛、西班牙伊比利豬與台灣在地究好豬的豚肉。除了燒肉，「虎三同」招牌韓食主打泡菜豆腐鍋、海鮮煎餅、石燒烤肉拌飯、起司炸雞經典韓式家常料理，同時還有亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，以雞尾酒佐高檔燒肉的模式為特色，並由世界冠軍調酒師Nick親自設計酒單

位於西區的京站時尚廣場，春季也引進多家美食櫃位登場，包括西區獨家「hungry pans夯堡」進駐B3、3月1日開幕，hungry pans夯堡主打新鮮現做有多達50種新鮮蔬菜、配料。3月1日至3月7日買6吋夯堡+49元套餐送6时夯堡一份。另引進西區獨家、來自板橋人氣水果塔專賣店「ponpie澎派」，3月1日至3月4日購買指定甜點二份+1元，送單人檸檬塔一份，每日限量30組。