快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓。圖／摘自虎三同粉絲團
主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓。圖／摘自虎三同粉絲團

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓，同時結合亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，打造營業至凌晨2點的韓食燒肉餐酒館，讓信義區宵夜酒場新聚點又多一處。

遠百信義A13的「虎三同」，肉品主打日本宮崎、熊本A5和牛、澳洲M9+和牛、西班牙伊比利豬與台灣在地究好豬的豚肉。除了燒肉，「虎三同」招牌韓食主打泡菜豆腐鍋、海鮮煎餅、石燒烤肉拌飯、起司炸雞經典韓式家常料理，同時還有亞洲五十大酒吧「Bar Mood Taipei」進駐，以雞尾酒佐高檔燒肉的模式為特色，並由世界冠軍調酒師Nick親自設計酒單

位於西區的京站時尚廣場，春季也引進多家美食櫃位登場，包括西區獨家「hungry pans夯堡」進駐B3、3月1日開幕，hungry pans夯堡主打新鮮現做有多達50種新鮮蔬菜、配料。3月1日至3月7日買6吋夯堡+49元套餐送6时夯堡一份。另引進西區獨家、來自板橋人氣水果塔專賣店「ponpie澎派」，3月1日至3月4日購買指定甜點二份+1元，送單人檸檬塔一份，每日限量30組。

來自日本大阪的「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」將首次快閃南台灣，自3月1日至3月15日期間限定15天，快閃高雄漢神巨蛋B1販售，除了「極美自然吐司」、「極生奶油牛奶吐司」兩大明星商品，還有日本原裝進口的15款果醬，讓高雄民眾不用北上也能品嚐在台北引發生吐司旋風的日本生吐司。

西區獨家hungry pans夯堡進駐京站B3、3月1日開幕。圖／京站提供
西區獨家hungry pans夯堡進駐京站B3、3月1日開幕。圖／京站提供
西區獨家ponpie澎派進駐京站B3、3月1日開幕。圖／京站提供
西區獨家ponpie澎派進駐京站B3、3月1日開幕。圖／京站提供
主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓。圖／摘自虎三同粉絲團
主打頂級韓食燒肉餐酒全新品牌「虎三同」獨家進駐遠百信義A13的14樓。圖／摘自虎三同粉絲團
嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店首次快閃南台灣，3月1日至3月15日快閃漢神巨蛋。圖／漢神巨蛋提供
嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店首次快閃南台灣，3月1日至3月15日快閃漢神巨蛋。圖／漢神巨蛋提供

日本 快閃

延伸閱讀

15%酒吧歇業 香港勞工局長：失業率3年內難低於5%

巴西取消嘉年華 酒吧派對仍群聚狂歡

台中／北屯日式燒肉店 軍功路燒肉美食《龍門燒肉》

高中同學會喝太嗨 她慘遭「護花公差」辣手摧花

相關新聞

疫情衝擊撐不住 華威影城2月底撤出台中廣三SOGO

台中廣三SOGO百貨18樓的華威影城今日發出公告，表示影城將在2月28日結束營業，讓許多消費者相當不捨。廣三SOGO今日...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起...

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。