快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重現「時尚園丁」印花魅力 Gucci X Ken Scott系列上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供

春夏時節總令人想起繽紛印花，綻放的花卉圖騰以鮮明的色彩呈現，光用看的就感受到活潑的生命力。Gucci的Epilogue系列最新作品Ken Scott Collection近日正式上市，就是主打熱鬧繁複的花朵印花，一系列設計包含男女裝服飾、包款、鞋款等，豐富多元的品項絕對可以滿足所有印花控！

已故美國時裝設計師Ken Scott向來以印花面料聞名，擅長使用牡丹、玫瑰、罌粟、向日葵等碩大花朵作為創作主題，被譽為「時尚的園丁」。這次Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花像是「Giardino d’Aprile」、「Zia」、「Pomponica」等放到大衣、T恤、晚禮服、西裝、羽絨外套、Screener運動鞋、拖鞋與Jackie 1961、1955 Horsebit包等單品上，有些款式並結合了雙G Logo、經典織帶等Gucci標誌性的元素。

「Ken Scott絕對是一位面料創作大師，他為花朵注入了浪漫精神，使它們成為流行文化。他處理花朵的方式像處理商標一樣，對它們進行複製，將它們變得醒目。我喜歡他的作品，因為那些花朵圖案讓我著迷。」Gucci創意總監Alessandro Michele表示。而在此系列的形象廣告中除了看到模特兒展示多款印花穿搭單品之外，還能見到以Ken Scott創作的印花裝飾的壁紙。

此外，Gucci Podcast也將發表一個Ken Scott特別篇章，由知名作家、學者、評論家、同時也是任職倫敦藝術大學的時尚文化與歷史學教授Shahidha Bari主持，來講述這位美國設計師的生活、作品和他以當代方式留下指標印記的故事。

Ken Scott Collection拖鞋，14,400元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection拖鞋，14,400元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection黃色 T- Shirt，17,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection黃色 T- Shirt，17,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Tennis 1977系列男士運動鞋，24,600元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Tennis 1977系列男士運動鞋，24,600元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Jackie 1961系列彩色肩背包，81,600元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Jackie 1961系列彩色肩背包，81,600元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection休閒外套，59,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection休閒外套，59,500元。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection 1955 Horsebit系列黑色肩背包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection 1955 Horsebit系列黑色肩背包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Dionysus鍊帶包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection Dionysus鍊帶包，10萬2,500元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection彩色蕾絲長洋裝，26萬5,000元。圖／Gucci提供
Ken Scott Collection彩色蕾絲長洋裝，26萬5,000元。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci Ken Scott Collection近日正式上市。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供
Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花放到各式單品上。圖／Gucci提供

Gucci

延伸閱讀

台中走春哪裡趣？古馳珠寶腕表專賣店台中大遠百新登場

阿喜聯手阿Ken拍廣告　一秒鐘畫面拍18次

心儀女生被搭訕 阿Ken竟當眾吞衛生紙

圖紋雙面印花斜紋真絲方巾！Hermes春夏全新上市，讓女人有完美的夏日

相關新聞

疫情衝擊撐不住 華威影城2月底撤出台中廣三SOGO

台中廣三SOGO百貨18樓的華威影城今日發出公告，表示影城將在2月28日結束營業，讓許多消費者相當不捨。廣三SOGO今日...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起...

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。