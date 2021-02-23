重現「時尚園丁」印花魅力 Gucci X Ken Scott系列上市

春夏時節總令人想起繽紛印花，綻放的花卉圖騰以鮮明的色彩呈現，光用看的就感受到活潑的生命力。Gucci的Epilogue系列最新作品Ken Scott Collection近日正式上市，就是主打熱鬧繁複的花朵印花，一系列設計包含男女裝服飾、包款、鞋款等，豐富多元的品項絕對可以滿足所有印花控！

已故美國時裝設計師Ken Scott向來以印花面料聞名，擅長使用牡丹、玫瑰、罌粟、向日葵等碩大花朵作為創作主題，被譽為「時尚的園丁」。這次Gucci從Ken Scott豐富檔案庫中取材，把不同主題和顏色的印花像是「Giardino d’Aprile」、「Zia」、「Pomponica」等放到大衣、T恤、晚禮服、西裝、羽絨外套、Screener運動鞋、拖鞋與Jackie 1961、1955 Horsebit包等單品上，有些款式並結合了雙G Logo、經典織帶等Gucci標誌性的元素。

「Ken Scott絕對是一位面料創作大師，他為花朵注入了浪漫精神，使它們成為流行文化。他處理花朵的方式像處理商標一樣，對它們進行複製，將它們變得醒目。我喜歡他的作品，因為那些花朵圖案讓我著迷。」Gucci創意總監Alessandro Michele表示。而在此系列的形象廣告中除了看到模特兒展示多款印花穿搭單品之外，還能見到以Ken Scott創作的印花裝飾的壁紙。