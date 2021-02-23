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有感透亮無死角！香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華日本認證

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。記者劉小川／攝影
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。記者劉小川／攝影

女人的心聲，香奈兒最為在乎。想要肌膚有亮白、白裡透紅的好氣色，是女人們追求的肌膚狀態，香奈兒研究團隊長期投入資源，找出最貼近使用者需求的美容解決方法，近期一份針對502位白人女性的研究發現，膚色較健康且較少出現不規則色素沉澱的女性，胺基酸代謝能力通常較為出色，藉此研發出新一代香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華，是旗下最全方位的亮白保養品。

香奈兒珍珠光感系列早在10年問世，幫助女人肌膚散發健康光澤，新一代的珍珠光感淨白勻亮精華，加入新一代傳明酸 TXC™，是日本厚生省（3QD）認證醫藥級美白成分，加強肌膚對外界的防禦力，並結合維他命E與尿囊素，具有舒緩功能，讓肌膚多一層保護。

另還添加梔子花果實高濃度萃取，梔子花栽種於日本南部屋久島，名列聯合國教科文組織所選之世界遺產，先將梔子花採下後進行乾燥，萃取天然活性成分，為肌膚增加能量，補充能量，讓肌膚水潤、明亮還能折射光線，散發新生光芒。

香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華，特別添加種植於日本的梔子花。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華，特別添加種植於日本的梔子花。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。記者劉小川／攝影
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華／30ml／4,730元。記者劉小川／攝影
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華，特別添加種植於日本的梔子花。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感淨白勻亮精華，特別添加種植於日本的梔子花。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感系列。圖／香奈兒提供
香奈兒珍珠光感系列。圖／香奈兒提供

香奈兒 日本 世界遺產

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