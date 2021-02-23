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凱亞葛柏這一躺實在太性感 CELINE恰到好處的摩登青春
CELINE發表2021春夏女裝形象大片，有別往日以BLACKPINK的Lisa擔綱，而是邀請凱亞葛柏（Kaia Gerber）上陣，以黑白、彩色共4張照片，表現時尚、運動、性感融合的摩登青春氣息。
春夏女裝形象片為品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡，由凱亞葛柏詮釋青春氣息洋溢的春夏女裝。CELINE春夏系列於摩納哥球場發表時，凱亞葛柏即上場走秀，如今再擔綱形象大片，演繹了結合街頭時尚、運動風格的設計，以闡揚年輕人文化，無拘無束的自由感為主。
凱亞葛柏穿著的牛仔褲，是春夏主打造型之一，透過CELINE Fold的上摺手法表現，搭襯運動風胸衣、短版T恤等，表現任性叛逆的青春個性；外搭服裝則是短版垂褶真絲衫、喀什米爾罩衫，或是經典法式格紋西裝外套、牛仔外套等，俐落清新。春夏季服裝以迷彩、格紋、運動服的混搭為主，散發充滿活力的巴黎人生活調性，而Hedi Slimane希望借助這個系列，在人心、疫情都具有不確定感的此刻，透過青春和樂觀的時裝表現面對未來的希望。
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