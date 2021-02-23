快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱亞葛柏這一躺實在太性感 CELINE恰到好處的摩登青春

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
凱亞葛柏拍攝CELINE 2021春夏形象，展現青春性感的迷人風采。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏拍攝CELINE 2021春夏形象，展現青春性感的迷人風采。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE發表2021春夏女裝形象大片，有別往日以BLACKPINK的Lisa擔綱，而是邀請凱亞葛柏（Kaia Gerber）上陣，以黑白、彩色共4張照片，表現時尚、運動、性感融合的摩登青春氣息。

春夏女裝形象片為品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡，由凱亞葛柏詮釋青春氣息洋溢的春夏女裝。CELINE春夏系列於摩納哥球場發表時，凱亞葛柏即上場走秀，如今再擔綱形象大片，演繹了結合街頭時尚、運動風格的設計，以闡揚年輕人文化，無拘無束的自由感為主。

凱亞葛柏穿著的牛仔褲，是春夏主打造型之一，透過CELINE Fold的上摺手法表現，搭襯運動風胸衣、短版T恤等，表現任性叛逆的青春個性；外搭服裝則是短版垂褶真絲衫、喀什米爾罩衫，或是經典法式格紋西裝外套、牛仔外套等，俐落清新。春夏季服裝以迷彩、格紋、運動服的混搭為主，散發充滿活力的巴黎人生活調性，而Hedi Slimane希望借助這個系列，在人心、疫情都具有不確定感的此刻，透過青春和樂觀的時裝表現面對未來的希望。

CELINE 2021春夏女裝結合街頭潮流、運動風格。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 2021春夏女裝結合街頭潮流、運動風格。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
運動胸衣、牛仔褲，搭襯絲質、丹寧外套是春夏女裝的主要造型。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
運動胸衣、牛仔褲，搭襯絲質、丹寧外套是春夏女裝的主要造型。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏表現CELINE 2021春夏女裝結合時尚、運動、性感的青春氣息。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱亞葛柏表現CELINE 2021春夏女裝結合時尚、運動、性感的青春氣息。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡春夏女裝形象片，由凱亞葛柏詮釋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡春夏女裝形象片，由凱亞葛柏詮釋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡春夏女裝形象大片，由凱亞葛柏詮釋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡春夏女裝形象大片，由凱亞葛柏詮釋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

延伸閱讀

甜美的人間香奈兒去哪了？BLACKPINK Jennie扮壞女孩美又辣

Lisa白衣馬甲登《青春有你3》，不科學比例再掀熱議！人間芭比的不挨餓飲食法公開

「女神降臨」黃寅燁背CELINE三角手袋 轉身回眸也帥炸

許路兒的小旅行美圖 　「牛轉乾坤」出遊穿搭聖經看這篇就夠！

相關新聞

疫情衝擊撐不住 華威影城2月底撤出台中廣三SOGO

台中廣三SOGO百貨18樓的華威影城今日發出公告，表示影城將在2月28日結束營業，讓許多消費者相當不捨。廣三SOGO今日...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起...

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。