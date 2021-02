凱亞葛柏這一躺實在太性感 CELINE恰到好處的摩登青春

CELINE發表2021春夏女裝形象大片,有別往日以BLACKPINK的Lisa擔綱,而是邀請凱亞葛柏(Kaia Gerber)上陣,以黑白、彩色共4張照片,表現時尚、運動、性感融合的摩登青春氣息。

春夏女裝形象片為品牌藝術創意總監Hedi Slimane親自掌鏡,由凱亞葛柏詮釋青春氣息洋溢的春夏女裝。CELINE春夏系列於摩納哥球場發表時,凱亞葛柏即上場走秀,如今再擔綱形象大片,演繹了結合街頭時尚、運動風格的設計,以闡揚年輕人文化,無拘無束的自由感為主。