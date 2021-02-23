好性感！木村光希Koki自然美 素T細肩帶秀寶格麗

被認為是最美星二代之一的木村光希（Koki），本月再次為日本時尚雜誌拍攝形象大片與動態短片，以白色素T配牛仔褲，以及黑色細肩帶背心的簡約造型，展現毫不扭捏、自然性感的青春魅力。2018年時她首次曝光出道就是拍攝這本雜誌的封面，如今歡慶雜誌25週年再次登場，不論在造型或是姿態上，都可以看到木村光希這三年來的成長。

而出道以來立刻就成為寶格麗（BVLGARI）品牌大使的木村光希，也很夠義氣地在這次的造型與短片中演繹多款最新的寶格麗B.zero1系列珠寶。以寶格麗起源地羅馬最著名的建築羅馬競技場為設計靈感的B.zero1，將建築迴廊的螺旋圖騰微型化，並隨時代演進至今，最新的B.zero1 Rock系列，更結合幾何結構的立體鉚釘，為這款珠寶經典注入充滿搖滾龐克風格的現代氣息。她在短片中更結合最新款式的Serpenti包，是寶格麗近年熱賣的招牌包款，全新進化的蛇頭造型扣頭與多層次的金屬鍊，顯得年輕活潑。 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金鑲鑽手環，約44萬6,500元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒指，約23萬3,200元。圖／寶格麗提供 木村光希配戴寶格麗B.zero1系列珠寶再次拍攝日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki 木村光希配戴寶格麗B.zero1系列珠寶再次拍攝日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki 木村光希配戴寶格麗B.zero1系列珠寶再次拍攝日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki 木村光希配戴寶格麗B.zero1系列珠寶與Serpenti包拍攝日本時尚雜誌短片。圖／取自IG @koki BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊，約91,700元元。圖／寶格麗提供 木村光希配戴寶格麗B.zero1系列珠寶再次拍攝日本時尚雜誌。圖／取自IG @koki