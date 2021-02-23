林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍五目炊調理包，未來計畫串接在地小農，打造用森林餐桌串起部落森林產業鏈 。

為提高青年返鄉意願，嘉義林管處自108年即著手進行「阿里山達邦村原住民部落創生計畫」，首先協助部落找出屬於山村特有且優勢的農林產物進行加值，歷經部落共識會議、資源盤點，確認產品的產能與優勢，選擇以特用作物阿里山愛玉及竹筍為最具代表性及潛力性的農林產品。

為了讓消費者吃得健康又安心，輔導在地農民取得有機農產品認證，目前已有7位農民分別已取得阿里山愛玉及竹筍「有機轉型期農產品」證書及標章。

此外，在產品加值部分與輔仁大學食品科學系合作開發直立式阿里山愛玉吸凍、轎篙筍五目炊調理包，日前邀請數名美食旅遊部落客及中華美食交流協會郭理事長宏徹、知名餐廳共同參與飯桌食材踩線行程。

透過部落客的圖文介紹讓消費大眾對阿里山有機農林產品有更進一步了解外，也可以藉由中華美食交流協會的連結，採買在地鄒族好物，讓更多消費者享受到有機的天然好食材。