快訊

海端站事故釀2死！工會「受不了台鐵」 首度協助申請國賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
林管處與輔仁大學食品科學系合作開發直立式阿里山愛玉吸凍。圖／林管處提供
林管處與輔仁大學食品科學系合作開發直立式阿里山愛玉吸凍。圖／林管處提供

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍五目炊調理包，未來計畫串接在地小農，打造用森林餐桌串起部落森林產業鏈 。

為提高青年返鄉意願，嘉義林管處自108年即著手進行「阿里山達邦村原住民部落創生計畫」，首先協助部落找出屬於山村特有且優勢的農林產物進行加值，歷經部落共識會議、資源盤點，確認產品的產能與優勢，選擇以特用作物阿里山愛玉及竹筍為最具代表性及潛力性的農林產品。

為了讓消費者吃得健康又安心，輔導在地農民取得有機農產品認證，目前已有7位農民分別已取得阿里山愛玉及竹筍「有機轉型期農產品」證書及標章。

此外，在產品加值部分與輔仁大學食品科學系合作開發直立式阿里山愛玉吸凍、轎篙筍五目炊調理包，日前邀請數名美食旅遊部落客及中華美食交流協會郭理事長宏徹、知名餐廳共同參與飯桌食材踩線行程。

透過部落客的圖文介紹讓消費大眾對阿里山有機農林產品有更進一步了解外，也可以藉由中華美食交流協會的連結，採買在地鄒族好物，讓更多消費者享受到有機的天然好食材。

「阿里山（鄒）森林好物」是針對達邦、特富野地區生產的優良農林產品，例如愛玉、竹筍、油茶、甘藍及敏豆等輔導的品牌，未來消費者想要自行購買通過有機認證的阿里山農林產品，也可直接洽詢嘉義縣阿里山原住民農林生產合作社，將於今年5月推出專屬的採購網站平台，讓消費者在家即可享受到最原味健康的阿里山農林產品，

林管處與阿里山愛玉林農商議研發商品。圖／林管處提供
林管處與阿里山愛玉林農商議研發商品。圖／林管處提供
轎篙筍五目炊飯未來在家也能享用。圖／林管處提供
轎篙筍五目炊飯未來在家也能享用。圖／林管處提供
阿里山愛玉為達邦部落最具代表性農林產品之一。圖／林管處提供
阿里山愛玉為達邦部落最具代表性農林產品之一。圖／林管處提供
阿里山轎篙筍現已取得有機農產品認證。圖／林管處提供
阿里山轎篙筍現已取得有機農產品認證。圖／林管處提供

阿里山 嘉義

延伸閱讀

阿里山櫻花盛開 嘉縣府合作旅行社推套裝行程

雄獅打造鳴日號音樂列車 林隆璇、林亭翰父子開唱

台鐵鳴日號推音樂列車 林隆璇、林亭翰車內開唱

阿里山穿山甲疑遭車輛輾斃 擬設警示牌提醒駕駛

相關新聞

疫情衝擊撐不住 華威影城2月底撤出台中廣三SOGO

台中廣三SOGO百貨18樓的華威影城今日發出公告，表示影城將在2月28日結束營業，讓許多消費者相當不捨。廣三SOGO今日...

全聯「變色彩虹湯圓」再回歸！元宵節甜湯、配料一次買足

雖然許多民眾早早就已經開工，但農曆新年其實一直要到元宵節吃完湯圓才算圓滿。全聯自即日起至2月28日止推出將近20款湯圓全...

星巴克有「隱藏版隨行卡」 台北時代寓所「限量送」

「星」迷注意！星巴克有隱藏版的隨行卡，限量發行，只送不賣。這是台北時代寓所與星巴克合作推出的「隨行所寓」住房專案，即日起...

信義區宵夜場＋1 韓食燒肉餐酒館揪亞洲五十大酒吧進駐

又到百貨春季新櫃登場季節，當中又以美食新餐廳最能吸引消費者目光與話題。台北信義商圈新增高樓景觀燒肉餐廳，主打頂級韓食燒肉...

林管處與阿里山部落合作 推出愛玉吸凍及特色調理包

林務局嘉義林區管理處協助原鄉的好夥伴阿里山達邦村合作，利用當地特色林產物愛玉、轎篙筍，與輔大食科系研發出愛玉吸凍、轎篙筍...

全家便利商店限量推航海王「喬巴櫻花、經典LOGO單入口罩」！指定商品消費滿額就可10元加購

時序入春櫻花盛開，為了讓隨身配戴的口罩也能趕上這股櫻花熱潮，全家便利商店特別與航海王合作限量推出喬巴櫻花款、經典LOGO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。