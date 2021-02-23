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多肉植物進階DIY！連同盆器一起打造你喜歡的樣子

聯合報 / 消費中心／即時報導
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

親手製作一個水泥盆栽，是多肉植物愛好者都嚮往的事，有肉 Succulent & Gift推出了一門多肉植物進階課程，不只讓你享受多肉植物的療癒，更可同步體驗製作水泥盆器，打造屬於自己獨一無二的小盆景。

水泥盆具有良好的透氣、透水性，加上製作可塑性高，是DIY盆器的入門好選擇，水泥盆不光只有「灰色」單一顏色，更可以隨著喜好調配染色、疊色，因此可以創造出每個人不同於別人的特色盆器，收藏擺飾都更顯得特別有意義。

有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

有肉特別邀請台灣盆器設計品牌「泥在」的玲萱老師，帶大家一起來體驗自己 DIY 水泥盆栽的樂趣，課程包含灌型、顏色設計、脱膜，多肉植物組合盆栽的製作、種植教學一連兩日的課程，每一個步驟都很重要。

第一堂課 – 1：灌模與調色運用

有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

透過漸層水泥盆器的製作，介紹基本色彩原理、水泥調色與配色技巧，顏色搭配上老師提供怎麼混色都很美的「不會失敗色彩組」。若想要自己挑戰更多可能性的組合也沒問題。

第一堂課 – 2：幾何模具製作與色彩紋理變化

有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

此堂課程將水泥流體特性、特殊紋理技法更詳細解說，圓筒盆使用到的為現成模具，而幾何盆則為現場設計製作，不同模具的使用，將可創造出完全不同感覺的盆器，正是發揮大家創意的時候。

第二堂課 – 1：水泥盆完工處理

有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

經過一天時間的等待，等水泥凝固，第二堂課是拆膜時間，除了外觀的潤飾外，還會教授養護水泥盆必須要注意的事項。

第二堂課 – 2：多肉植栽

有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）
有肉 Succulent & Gift盆器製作課程（圖／有肉 Succulent & Gift提供）

最後一堂課，來種多肉植物囉！選擇你喜歡的多肉植物，自行挑選多肉植物，到脫盆，每一個細節都是自己親手參與，讓自己的作品更加完整。

多肉植物 盆栽

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