高端潮牌Off-White加持！百靈牌BRAUN經典鬧鐘身價漲

喜歡高端潮牌Off-White又多了一個敗家理由，品牌與德國百靈牌BRAUN合作，使用其經典的BC02鬧鐘為基礎，推出聯名款設計，當作家中擺飾超顯眼。而這也是雙品牌繼2016年打造限定腕表後，再度合作，因此原本價格約千元的鬧鐘，立刻身價翻漲。

百靈牌BRAUN的BC02鬧鐘，外型取自已故工業設計大師Dieter Rams和Dietrich Lubs於1980年代後期設計的經典款AB1鬧鐘。方中帶圓的外型以及高易讀性的指針，行距之間、分秒之差，透露出一絲不苟的德式設計美學，讓BC02鬧鐘的人氣歷久不衰，更曾獲得紅點設計大獎、日本Good Design和iF設計獎的肯定，可以說當代傑出的設計產品之一。

潮牌Off-White與德國百靈牌BRAUN合作，推出聯名款BC02鬧鐘，包裝設計也非常有品牌風格。圖／Off-White提供

Off-White創意總監Virgil Abloh就以BC02鬧鐘為基礎，一改過去的黑、白外觀，換上了顯眼的橙與水藍配色，並在表面上加入Off-White品牌Logo。Virgil Abloh表示「選擇這些不同的色調，是因為它們明顯自然地在室內設計中脫穎而出」。而聯名款鬧鐘的推出，也是宣告雙方正在進行全面合作的計畫，或許未來會有更多吸睛的合作款問世。其中橙色款也於即日起在Off-White微風南山旗艦店上市，限量90只，售價2,200元；至於水藍色是否也會在台銷售？品牌並沒有給出更多的回覆。

Off-White與BRAUN聯名款BC02鬧鐘，台灣限量90個2,200元。圖／Off-White提供

Off-White與BRAUN聯名款BC02鬧鐘，台灣限量90個2,200元。圖／Off-White提供