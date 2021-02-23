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PALLADIUM總裁帶路！親揭傳奇沙漠靴製作秘密 必看5大設計亮點

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM復刻1947年問世的經典傳奇沙漠靴PALLABROUSSE，升級推出「PALLABROUSSE LEGION」系列。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM復刻1947年問世的經典傳奇沙漠靴PALLABROUSSE，升級推出「PALLABROUSSE LEGION」系列。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM復刻1947年問世的經典傳奇沙漠靴PALLABROUSSE，升級推出「PALLABROUSSE LEGION」系列。並由品牌總裁Christophe Mortemousque帶路，直擊里昂的製鞋工坊，並完整呈現靴款5大設計亮點，讓品牌粉絲更了解自己穿了什麼。

全新升級「PALLABROUSSE LEGION」系列靴款，外型承襲1947年的原款輪廓，鞋身搭載PALLABROUSSE的側帶，並加強支撐，鞋側的圓形橡膠片防止踝骨可能發生的摩擦。採用PALLADIUM具代表性的橡膠鞋頭，加上延續飛機輪胎橡膠大底耐磨特性，而特別設計的船型鞋底。為了讓消費者清楚經典沙漠靴的特色，PALLADIUM總裁親自帶路，在品牌的里昂製鞋工坊，展現5大設計亮點。像是加寬鞋楦與後跟底加厚，更符合亞洲人腳型；搭載PARADROP®空降科技鞋墊，加強足弓回彈與抗震效果，久走不累。以及鞋舌翼加入防砂擋片設計，有效阻擋砂土進入鞋內；為了展示法國血統，在鞋側裝飾法國國旗刺繡。最後是鞋面選用100%有機純棉製作，呼應品牌的永續精神。

全新升級「PALLABROUSSE LEGION」系列靴款，外型承襲1947年的原款輪廓。圖／PALLADIUM提供
全新升級「PALLABROUSSE LEGION」系列靴款，外型承襲1947年的原款輪廓。圖／PALLADIUM提供

提到永續概念，Timberland這季也推出使用75％可再生及天然物料製成的GreenStride™ 鞋底科技的Solar Wave Oxford Low鞋款。這款鞋的鞋面及襯裡都採用ReBOTL™ 環保物料製成，且經過Defender RepellentSystems®防潑濺處理，加上由攀山橡膠製成的鞋頭補強和鞋跟等細節特點。

PALLADIUM總裁親自帶路，在品牌的里昂製鞋工坊，展現PALLABROUSSE LEGION系列靴款5大設計亮點。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM總裁親自帶路，在品牌的里昂製鞋工坊，展現PALLABROUSSE LEGION系列靴款5大設計亮點。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

Timberland Solar Wave Oxford Low鞋款3,500元。圖／Timberland提供
Timberland Solar Wave Oxford Low鞋款3,500元。圖／Timberland提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

品牌 法國

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