PALLADIUM總裁帶路！親揭傳奇沙漠靴製作秘密 必看5大設計亮點

PALLADIUM復刻1947年問世的經典傳奇沙漠靴PALLABROUSSE，升級推出「PALLABROUSSE LEGION」系列。並由品牌總裁Christophe Mortemousque帶路，直擊里昂的製鞋工坊，並完整呈現靴款5大設計亮點，讓品牌粉絲更了解自己穿了什麼。

全新升級「PALLABROUSSE LEGION」系列靴款，外型承襲1947年的原款輪廓，鞋身搭載PALLABROUSSE的側帶，並加強支撐，鞋側的圓形橡膠片防止踝骨可能發生的摩擦。採用PALLADIUM具代表性的橡膠鞋頭，加上延續飛機輪胎橡膠大底耐磨特性，而特別設計的船型鞋底。為了讓消費者清楚經典沙漠靴的特色，PALLADIUM總裁親自帶路，在品牌的里昂製鞋工坊，展現5大設計亮點。像是加寬鞋楦與後跟底加厚，更符合亞洲人腳型；搭載PARADROP®空降科技鞋墊，加強足弓回彈與抗震效果，久走不累。以及鞋舌翼加入防砂擋片設計，有效阻擋砂土進入鞋內；為了展示法國血統，在鞋側裝飾法國國旗刺繡。最後是鞋面選用100%有機純棉製作，呼應品牌的永續精神。

全新升級「PALLABROUSSE LEGION」系列靴款，外型承襲1947年的原款輪廓。圖／PALLADIUM提供

提到永續概念，Timberland這季也推出使用75％可再生及天然物料製成的GreenStride™ 鞋底科技的Solar Wave Oxford Low鞋款。這款鞋的鞋面及襯裡都採用ReBOTL™ 環保物料製成，且經過Defender RepellentSystems®防潑濺處理，加上由攀山橡膠製成的鞋頭補強和鞋跟等細節特點。

PALLADIUM總裁親自帶路，在品牌的里昂製鞋工坊，展現PALLABROUSSE LEGION系列靴款5大設計亮點。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLABROUSSE LEGION系列靴款2,680元。圖／PALLADIUM提供

Timberland Solar Wave Oxford Low鞋款3,500元。圖／Timberland提供